跟進劉世芳？梁文傑：以最嚴格條件處理李貞秀索資

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



具有中國籍的民眾黨立委李貞秀已經宣誓就任，但因尚未放棄中華人民共和國國籍，而引發爭議。內政部長劉世芳表示，密件以上的資料將不提供索資，並期待各部會首長可秉持相同原則，嚴格審任提供資訊。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，對於她的索資將以最嚴格的條件處理。

李貞秀已經宣誓就職，並預計於開議後加入內政委員會運作，劉世芳表示，密件以上的資料將不提供索資，並期待各部會首長可秉持相同原則，嚴格審認所提供資訊。行政院發言人李慧芝則表示，將參酌內政部的意見。

廣告 廣告

陸委會同樣受內政委員會監督，梁文傑表示，劉世芳僅是先表達她的意見，但必須待內政部正式認定李貞秀是否符合《國籍法》規範，待正式認定後再來決定。不過，他也提醒，就算內政部認定李貞秀可以合法就任，她這1年內目前仍具有雙重國籍。

梁文傑指出，由於李貞秀目前具有中華人民共和國國籍，必須負擔中華人民共和國的義務，有可能因必須遵守《情報工作法》或《國安法》而陷入法律困境，「他手上拿到什麼樣的資料，如果對方要她提供，她可不可以不提供，或者有沒有這樣的勇氣不提供，我們不知道。」

梁文傑強調，針對李貞秀是否有效放棄，陸委會將追隨內政部的認定，但為了保護李貞秀，不要為難她，陸委會對於她的索資將以最嚴格的條件處理。媒體另詢問是否接受李貞秀質詢，梁文傑回應：「這不是我個人的事，行政機關是一體的。」

更多太報報導

密件不給李貞秀 劉世芳：希望各部會首長也能辦理

中國文旅部開放上海居民赴金馬旅遊 陸委會：台灣本來就沒限制

中配立委李貞秀今就任 邱垂正：無法放棄是受中共阻撓