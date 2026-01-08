跟進北中高3都 張嘉郡力推營養午餐免費

立委張嘉郡今（8）日也開出政策支票，表示當選縣長後會推動國中小學童的營養午餐免費。（張嘉郡國會辦公室提供）

台北市長蔣萬安6日宣布，115學年度起北市公私立國中小營養午餐全面免費，包括台中市、高雄市也先後跟進。對此，爭取國民黨提名參選雲林縣長的立委張嘉郡今（8）日也開出政策支票，表示當選縣長後會推動國中小學童的營養午餐免費，一來減輕家長負擔，二來照顧孩子健康，三來奠定國家的未來，創造三贏局面。

張嘉郡指出，新版《財劃法》目前仍遭行政院擱置，採取不副署、不公告、也不執行態度，主計處又不合理調高雲林縣財力評等，導致雲林縣自籌款新增15億元，衝擊縣府財政負擔，排擠到已規劃好的政策執行，因此暫時暫時無法跟進國中小孩童營養午餐免費的政策。

她認為，推動國中小學童營養午餐免費是對下一代最好的投資，當選後將把縣內國中小學童營養午餐免費，放在縣政最優先項目。

張嘉郡表示，中央接連透過抵制《財劃法》、調高財政能力評等手段加重地方負擔，變相剝奪財政困難縣市發展，增加縣市間城鄉差距，她未來會努力協調中央與地方，要求中央落實新版《財劃法》，強健雲林縣財政體質，讓中央與地方都能雙贏。

「苦不能苦孩子！」張嘉郡強調，台灣不只面臨少子化的問題，更面臨通膨的壓力，政府機關若不能減輕家庭的負擔，勢必連帶影響到孩子的教育與未來，因此，她堅持一定要推動國中小孩童營養午餐免費，和家長們一起守護孩子的健康與未來。

無獨有偶，雲林縣綠委劉建國同樣支持午餐免費政策，他認為，雲林縣身為農業大縣及台灣糧倉，食材就地取得應該是最方便，但至今仍未實施營養午餐免費政策，令人匪夷所思。

劉建國說，他支持雲林縣推動國中小營養午餐免費政策，讓雲林學生吃得放心、家長免除負擔，也讓食農教育的推動更有實質意義。

