跟進北市午餐全免需46億 侯友宜憂排擠預算「喊話中央統籌」

新北市長侯友宜表示不會跟進台北市「營養午餐免費」政策。（翻攝自侯友宜臉書）

台北市長蔣萬安日前宣布，預計自115學年度起推動國中小營養午餐全面免費，此舉引發「六都效應」，新北市和高雄市率先表示將維持使用者付費原則，避免排擠其他教育資源。新北市長侯友宜今（7日）更補充，新北學生人數高達32.3萬人，若全面免費將耗資約新台幣46億元，對財政形成極大挑戰。侯友宜強調，教育福利不應因縣市財力而產生落差，呼籲中央應提出「全國統一政策」，避免造成地方競爭下的資源分配不均。

侯友宜指出，新北市是六都中人均預算最少的城市，面對全國最多的學生數，財政負擔極為沉重，新北教育局分析，全面免費所需的 46 億元若全由地方教育經費負擔，勢必會產生「排擠效應」，衝擊校舍改建、校園耐震補強以及教學設備更新等「基本教育投資」。相較於台北市預計以《財劃法》補助款支應約20億元的經費，新北市主張由中央編列預算統籌完整承擔，才能確保各項教育發展均衡且永續。

廣告 廣告

侯友宜強調，雖然暫不全面免費，新北市目前每年仍投入約13.5億元於營養午餐相關政策，重點放在「最需要的人」與「食安把關」。其中包括每年3.1億元全額補助弱勢學生午餐、2.4億元的「幸福晨飽」早餐計畫，以及6.9億元用於提升食材品質。此外，新北已連續6年推動「美熱地計畫」，投入超過7.5億元強化校園自立廚房，目前供餐率已接近六成，強調資源應優先用在「吃得好」與「吃得安心」。

侯友宜重申，教育政策不應「一國多制」，他希望中央能站在整體規劃的高度，提出統一的制度框架，他強調新北會「隨時做好調整準備」，但前提是不能因社福政策而削弱基礎教學資源。





更多《鏡新聞》報導

何啟聖「挑戰傅氏王朝」宣布參選 喊話黨中央：初選應納入張峻

國三生割頸非個案 同學區教師嘆2大問題難解：比偏鄉還慘

蔣萬安邀四市救TPASS斷炊危機 綠批捨近求遠：快叫藍委審預算