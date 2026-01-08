跟進北市國中小營養午餐免費政策 張嘉郡：當選雲林縣長後全力推動

國民黨立委張嘉郡。張嘉郡辦公室提供



記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安宣布北市國中小營養午餐免費，讓各縣市紛討論跟進。表態參選年底雲林縣長的國民黨立委張嘉郡今也表示，當選縣長後也將全力跟進推動，達到減輕家長的負擔、照顧孩子健康、奠定國家未來等3贏。

「苦不能苦孩子」，張嘉郡說，台灣面臨少子化問題、通膨壓力，政府機關若不能減輕家庭負擔，勢必連帶影響到孩子的教育與未來，因此，她堅持一定要推動國中小孩童營養午餐免費，要和家長們一起守護孩子的健康與未來。

張嘉郡指出，推動國中小學童營養午餐免費是對下一代最好的投資，她會把全縣國中小學童營養午餐免費放在未來推展縣政的最優先項目，「投資孩子就是投資國家的未來」。

張嘉郡表示，行政院對《財劃法》修正案採不副署、不公告、不執行態度，主計總處又將雲林縣財力評等不合理調高，導致雲林縣自籌款新增15億元，衝擊雲林縣府財政負擔，導致暫時無法跟進國中小孩童營養午餐面費政策。

張嘉郡說，中央透過抵制《財劃法》修正案與調高財政能力評等，加重地方負擔，變相剝奪財政困難縣市發展，增加縣市間城鄉差距，會努力要求中央落實新版《財劃法》修正案，強健雲林財政體質，讓中央與地方都能雙贏。

