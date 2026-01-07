跟進北市！謝國樑：基隆公立國中小營養午餐免費

台北市長蔣萬安昨天說，北市營養午餐全面免費最快9月上路。基隆市長謝國樑今天表示，將跟進台北市政策，基隆市全市公立國中小營養午餐全面免費。市府教育處補充，這項政策將從115學年度起實施。

基隆市長謝國樑（中）7日表示，將跟進台北市政策，基隆市全市公立國中小營養午餐全面免費。市府教育處補充，這項政策將從115學年度起實施。（中央社資料照）

為了解台北市政府這項政策，謝國樑今天下午前往台北市政府，親自向蔣萬安請益，並於會中宣布，基隆市將跟進台北市，實施全市公立國中小營養午餐全面免費。

謝國樑之後透過新聞稿說明，自他上任以來，對基隆學童營養午餐的照顧一直是市府最重視的工作，除提高營養午餐補助，導入《基隆市學校午餐自治條例》，強化食安管理、增加營養師人力等。

廣告 廣告

謝國樑表示，這次推動基隆市公立國中小營養午餐全面免費主要有三要點。

第一，基隆市當前的財政狀況，比過去20年的任何時候都較為穩定，整體負債數字從新台幣約67億元下降到約40億元。所以，市府並非加碼支出，而是在財政體質改善後，希望把成果回饋給家長及學童。

第二，孩子營養午餐是家長最直接的負擔，市府實施這項政策後，每年可為一名學生的家長省下1.4至1.6萬元的費用，市府希望在高物價時代減輕學童家庭的負擔。

第三，基隆有山產，也有漁獲，市府也將結合「在地食材」，帶動基隆農漁業產業發展。