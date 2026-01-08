跟進北市！台中公立國中小營養午餐免費 盧秀燕：苦也不能苦孩子

台中市長盧秀燕宣布，台中市公立國小、國中營養午餐全面免費。(台中市政府提供)

繼台北市宣布學校營養午餐將全面免費，台中市長盧秀燕今（8日）也宣布，台中市公立國小、國中將實施免費營養午餐，預計約21.4萬名學生受惠。盧秀燕強調，即便台中市財政困難，仍決定編列每年約25至30億元經費，「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」，將於3月向市議會提出追加預算實施。

台北市長蔣萬安6日宣布公、私立國小、國中營養午餐將全面免費，約近18萬人受惠，初估預算約20多億元，台中市許多民代也呼籲台中市長盧秀燕應跟進，民進黨立委何欣純更喊話「盧秀燕不做，未來何欣純來做」，但盧秀燕均以財政考量未曾回應。

不過，盧秀燕今（8日）就表示，她非常重視教育，過去的免費營養午餐政策主要補助弱勢學生，但時代在進步，現在是政府總體教育政策的一環，應由政府供應，因此從115學年起，台中市公立國小、國中營養午餐將全面免費，預計約21.4萬學生受惠，以每餐60至70元計算，1年經費將高達25至30億元。

盧秀燕認為，台中市財政雖然非常辛苦，但該做的還是要做，「再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子」，台中市政府將在3月向議會提出追加預算，希望議員大力支持，若順利通過，115學年度、今年9月起即可實施。





