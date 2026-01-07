跟進北市 基隆營養午餐全面免費

基隆市長謝國樑重視學童營養午餐品質，到學校關切並協助打菜。（市府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

跟進台北市！基隆市七日傍晚宣布，全市公立國中小營養午餐全面免費！市長謝國樑親率教育處長徐嬿立到台北向蔣萬安請益，會中提「三要點一提議」，全市公立國中小營養午餐全面免費政策實施後，每年每名學生家長可省下一點四至一點六萬元的餐費，嘉惠二萬二千學生。

謝國樑指出，上任以來一直最重視基隆學童營養午餐照顧，除提高營養午餐補助，導入《基隆市學校午餐自治條例》強化食安管理、增加營養師人力以外，推動全市公立國中小營養午餐全免有「三要點一提議」。

他說，第一是基隆當前的財政狀況，比過去二十年的任何時候都穩定，整體負債數字下降。所以，市府在財政體質改善後，把成果回饋給家長及學童，每年約增加一億多元，將成果回饋給下一代。

其二，市府實施該政策後，每年可以為每名學生家長省下一點四至一點六萬元的負擔，希望在高物價時代減輕學童家庭的負擔。其三，基隆有山產，也有魚穫，市府也將結合「在地食材」，藉此帶動基隆農漁業產業發展。

全市公立國中小營養午餐全免，將在一一五學年度九月開學實行，基隆與台北的「政策推動交流平台」每月分享經驗交流。

蔣萬安表示，台北市推動全面營養午餐免費政策，就是對營養午餐「食材溯源」及「品質管理」，讓在關鍵成長期的孩子吃的安心、同時減輕全台北市十八萬孩子的家庭負擔，也讓營養午餐成為社會平權的重要環節，基北也會透過交流平台持續交換意見。

謝國樑強調，營養午餐全免，是對學童健康與教育的投資，市府在教育處與各單位詳盡研擬政策可行性後，持續參考台北市的政策經驗、透過溝通平台定期交流，讓政策加以完整落實。