跟進北市 謝國樑：推動基市公立國中小營養午餐全面免費

基隆市長謝國樑（左）與台北市長蔣萬安(右)。（圖／翻攝自謝國樑Facebook）





台北市長蔣萬安昨（6）日在市政會議拍板，台北市營養午餐將全面免費，並由市府統一強化食材溯源與品質管控。而基隆市長謝國樑今（7）日特別前往台北市府，向蔣萬安市長請益相關經驗後，也在其Facebook上宣布跟進台北，基隆市將推動全市公立國中小營養午餐全面免費。

關於基隆市公立國中小營養午餐全面免費政策，謝國樑也整理「三要點一提議」：

第一要點：財政穩定，成果回饋市民

謝國樑說，這幾年基隆財政狀況逐步改善，市府選擇把成果用在孩子身上，讓家長有感、孩子受益。

廣告 廣告

第二要點：直接減輕家長長期負擔

謝國樑表示，營養午餐是每天都要面對的支出，政策上路後，每位學生家長一年可省下約 1.4至1.6萬元，減輕家庭經濟負擔。

第三要點：結合在地食材，支持農漁產業

謝國樑指出，基隆有豐富的山產與漁獲，未來將持續導入在地食材，讓孩子吃得安心，也讓在地產業被看見。

一項提議：建立台北—基隆政策交流平台

謝國樑表示，在115學年度正式實施前，台北、基隆雙方每月交流執行經驗，9月開學時同步上路，讓政策更周全。

謝國樑說，營養午餐全面免費，是基隆市府對孩子健康與學習環境的用心安排，也是許多家長最直接感受到的支持。「市府會持續把政策做好，讓每一位孩子安心上學、落實教育照顧與社會平權的核心價值。」

更多新聞推薦

● 高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列「台獨打手幫兇」 法務部：堅定捍衛司法主權