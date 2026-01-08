跟進台北與台中 陳其邁： 高雄公立國中小115學年度起營養午餐免費

高雄市長陳其邁。 圖：高雄市教育局／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 繼台北、台中宣布公立國中小營養午餐免費後，高雄市長陳其邁今（8）日宣布，自115學年度起，公立國中小營養午餐免費，行政工作獎金加碼1.5倍。

高雄市長陳其邁表示，高雄市將自115學年度起，全面實施公立國中小學營養午餐免費政策，預估每年將增加約18億元經費，受惠學童約18萬人。

教育局長吳立森指出，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，市府自113學年度起，每年編列約1億4,000萬元，補助每位學生每餐4元，協助降低家長支出；此外，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年經費約5,800萬元。

廣告 廣告

吳立森進一步說明，市府持續推動學校午餐採用符合「三章一Q」標準的食材，並將於115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐全面使用國產且可溯源的優質食材。

另外，因應教育部調增導師費，市府也同步加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費發放時程，行政工作獎金一併加發1.5倍，以實際行動感謝校園行政人員的辛勞。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

打造高雄減壓城市 許智傑：健保減負擔、學生營養午餐加碼

北市推營養午餐免費 張啓楷：當選嘉義市長跟進、長者健保費全額補助