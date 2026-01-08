跟進台北！盧秀燕宣布國中小營養午餐全免費 21.4萬學生受惠

台中市長盧秀燕8日宣布，台中市公立國中小營養午餐將全面免費。（陳淑娥攝）

繼台北市日前宣學校營養午餐將免費後，台中市長盧秀燕8日一早對外宣布，115學年起，台中市公立國中小營養午餐將全面免費，預計21.4萬學生受惠，1年經費高達25至30億元，坦承經費籌措很辛苦，將在3月議會提出追加預算。

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中小營養午餐將全面免費，約近18萬人受惠，初估預算約20多億元。台中市許多民代也喊出應該跟進，讓學童有免費營養午餐可享用。

市長盧秀燕8日表示，過去對於免費營養午餐政策，主要補助弱勢學生，但時代在進步，現在應該是政府總體教育政策的一環，應該由政府供應。盧秀燕宣布，從115學年起，全市公立國中小營養午餐將全面免費，預計21.4萬學生受惠，以每餐60至70元計算，1年經費將高達25至30億元。

廣告 廣告

至於台中財政不好，還有很高的負債，要如何籌措龐大經費？盧秀燕強調，「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」，財政雖非常辛苦，但還是要想辦法，預計在3月議會召開時，將提出追加預算，拜託議員大力支持，若通過後可順利執行。

【看原文連結】