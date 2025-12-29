跟進台大醫院 衛福部台北醫院31日起不主動提供門診紙本收據

衛福部台北醫院宣布自十二月卅一日（ 明天）起不主動提供門診紙本收據，看診民眾完成繳費及領藥後即可離院。 （台北醫院提供）

記者吳瀛洲／新北報導

為落實永續節能減碳與醫療數位化，衛福部台北醫院跟進台大醫院，將自卅一日（明天）起門診批價櫃檯不主動提供紙本收據，全面推動門診收據無紙化，使台北醫院成為衛福部所屬醫院中，首家宣布實施不主動列印門診收據的醫院，看診民眾繳費後無須再等待列印收據，即可領藥離院。

台北醫院醫務行政室主任陳盈如指出，該院自一０八年起即配合保險業者推動「住院醫療費用保險抵繳服務」，住院病患出院時無須再自行申請紙本收據，即可直接辦理醫療費用抵繳，減少民眾理賠申請及醫療費用墊付的不便，也為後續醫療文件無紙化奠定基礎。

台北醫院廿九日宣布，自卅一日（明天）起將無紙化服務擴大至門診批價作業，門診櫃檯將不再主動列印紙本收據。院長鄭舜平表示，推動收據無紙化是在兼顧醫療品質與服務便利前提下，實踐環境永續、優化就醫流程的重要作為。

鄭舜平表示，台北醫院門診每日平均有二千多人次，門診醫療費用資料皆已依規定上傳國稅局系統，民眾可自行查詢使用；門診收據改採無紙化後，每日約可減少二千多張紙與相關碳粉耗材，亦可省去等待列印與取件時間，讓批價流程更為順暢，民眾完成繳費後即可離院。

另民眾若因保險申請或個人需求需要紙本收據，只要在批價時主動告知櫃檯列印即可；若當場忘記，事後也能至一至三號櫃檯申請，醫院皆會協助列印。