跟進台積電 中央首發4億永續發展債 「這三都」15檔已先行領跑

2025年全台永續發展債券可望逾2,000億元，其中台積電約占整體三成以上。而從北桃高、再到此次中央首檔4億永續債，公部門發行也逐步擴大。（圖片來源／信傳媒編輯台）

財政部在21日例行記者會端出一個「象徵意義大於規模」的新商品-首檔中央政府永續發展政府債券。這檔債券將在1月27日委託中央銀行辦理標售，30日正式發行，金額新台幣4億元、年期30年，募得資金將專款投入國立金門大學校舍興建計畫，並以節能、低碳、友善校園等方向規劃，目標依黃金級綠建築標準興建。

中央政府這次才剛起跑，地方政府其實早就先在市場上「試水溫」。根據櫃買中心資料顯示，台北市、高雄市、桃園市政府合計已發行15檔、255億元永續發展債券，資金多指向捷運與社宅等大型公共建設。

櫃買中心指出，永續發展債券與一般債券的差異，重點在於「資金用途與資訊揭露」，永續發展專項資金債券要求募集資金全數用於綠色或社會效益投資計畫，並且需要依制度提出計畫書、取得資格認可及辦理發行後揭露。相較之下，一般公債或公司債大多不需就特定用途與效益提出同等程度的承諾與追蹤。

首檔中央政府永續發展債，4億元30年期專款投金大校舍

財政部國庫署指出，本期債券屬115年度乙類第1期（115乙1期），依全年發行規劃，115年度預計發行7期乙類公債，其中第一季這一期被定位為「首檔中央永續發展政府債券」。

該首檔中央政府永續發展政府債券，是財政部與教育部合作發行，金額為4億元，年期為30年，依據聯合國永續發展目標（SDGs）及國家綠色金融支持政策規劃，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。

對資本市場而言，它把「國家級信用」與「明確永續資金用途」兩件事放在同一張債券上，讓機構法人在做長天期配置時，多了一個可以同時滿足避險與ESG配置的選項。

財政部指出，不僅能有效去化保險業等機構法人長線資金壓力，達成長年期資產負債匹配需求，更能直接協助充實ESG投資績效，為尋求穩健收益與社會責任雙贏的金融業者，提供了難得一見的「黃金組合」投資機會，請金融業者踴躍參與。

由於永續債的門檻較高，目前中央政府首檔永續債發行後，下一檔尚未確定。目前只有交通部民航局的作業基金表達有意願發行，以支應高雄航廈建設。不過，發行的時間和規模仍未定案。

地方政府先行試水溫，北高桃流通債券255億支應捷運、社宅

中央政府如今加入，其實地方政府早已先「試水溫」。目前我國債券市場已有台北市、高雄市、桃園市等三個地方政府，已把「永續發展債券」用在公共建設上。

依櫃買中心永續發展債券平台下載之「仍流通在外」資料，台北市目前尚在外流通的社會責任債券共5檔、合計94億元；高雄市綠色債券6檔、合計101億元；桃園市可持續發展債券4檔、合計60億元，三都合計15檔、255億元。

以台北市為例，社會責任債券主要鎖定捷運建設資本支出，重點包括信義線與松山線等路網工程；高雄市則以綠色債券支應捷運系統的綠色投資計畫，資金多用於高雄捷運紅線、橘線相關建設支出的再融資與資本性支出；桃園市採用可持續發展債券，用途同時涵蓋社會住宅與捷運建設，並可搭配既topics的工程經費再融資安排。

