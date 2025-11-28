跟進台、韓 日本明年度擬購新型「岸置反登陸艇飛彈」

〔記者陳治程／綜合報導〕《美國海軍學會新聞》(USNI News)昨(27)日報導指出，日本自衛隊有意在新年度籌購「岸置反登陸艇飛彈」系統，藉此強化該國在西南諸島的灘岸防衛能力，遏阻潛在威脅侵犯意圖。

根據日本防衛省明(2026)年度預算要求書，自衛隊計畫購入新一代的「反登陸艇飛彈」系統、總數上看11套；該系統後續將由防衛省防衛裝備廳(ATLA)主導研發，目標是能有效打擊敵軍登陸艇、兩棲突擊車及上岸的機動裝甲車輛等載具。報導寫道，此計畫被視作要取代自衛隊現役「96式」多用途飛彈系統的關鍵一步。

廣告 廣告

隨著東亞區域情勢愈發嚴峻，日本防衛省期望建構一套具備重層防禦、區域拒止能力的防禦體系，而這項構想除實踐在現今的12式反艦飛彈上，也透過加強西南諸島飛彈部署等方式，來強化島鏈整體的反制能量。

報導另指出，防衛省明年預算也納入「SHIELD」(Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defense)概念，計畫打造一款跨軍種無人機(multi-service drone)，來強化自衛隊兩棲作戰中的立體偵察、干擾和打擊火力。

值得一提的是，該報導也提到南韓、我國在強化反登陸打擊能力的最新情形，其中，南韓海軍陸戰隊運用機動式「長釘」(Spike)反裝甲飛彈和導引火箭系統，來肆應北韓兩棲部隊攻擊；我國則透過籌購彈簧刀300、ALTIUS 600M遊蕩彈藥等精準打擊武器，以此加強打擊敵軍登陸艦、登陸橋駁船及兩棲裝甲車等載具，對抗解放軍可能的侵略威脅。

【看原文連結】

更多自由時報報導

見不到日政要PO舊照取暖被抓包 陳宥丞坐高市早苗辦公桌遭砲轟！

國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目

海鯤號連2天浮航測試 離潛航測試僅一步之遙

