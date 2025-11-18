跟進大陸！香港保安局籲「赴日注意安全」 香港人笑了：馬上買機票

由於關係緊張，大陸政府近日多次呼籲民眾避免赴日，香港特區政府保安局官網也跟進提醒，稱大陸公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，「特區政府呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全」。不過許多香港人並不買單，「不叫人小心熊出沒，反而叫人小心日本人，我真是不知道怎麼評論」。

香港保安局近日連日更新，稱今年年中起，大陸公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增。「特區政府呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息」；保安局同時也列出今年日本值得注意的狀況，包括多次熊害、鹿兒島縣櫻島火山爆發、地震、海嘯警報、強風巨浪特別警報等。

對此，許多香港網友紛紛回應，「馬上確認一下有沒有便宜機票先」、「太好了！ 日本環境可以保持乾淨漂亮了！」、「對，提高對錢包的警惕，不然一下機所有日圓都好快花光好無奈」、「立刻買了機票去日本，昨天飯店都訂好了」、「好險是說大陸公民，香港居民的我放心了」。

另外也有人認為，保安局應該針對熊害發出警示，「不叫人小心熊出沒，反而叫人小心日本人，我真是不知道怎麼評論」、「你不說熊災？」、「我怕熊多一點」、「熊恐怖，但人比熊更恐怖」、「有點…不如說熊出沒還能說得通」。

