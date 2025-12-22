跟進張文當街持刀揮砍車輛 三峽「雙刀哥」遭羈押

三峽呂姓男子遭警方壓制逮捕，新北地方法院裁定羈押。翻攝畫面

北捷台北車站、中山商圈19日發生張文隨機殺人案，引發社會恐慌，隔日下午2點多，新北市三峽區發生32歲呂姓男子雙手持刀，在介壽路1段周邊揮砍車輛、潑灑不明溶劑，後遭到場警方壓制依現行犯逮捕，以涉犯公共危險、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，向法院聲請羈押獲准。

前天下午，呂男雙手各持1把刀械，在三峽介壽路路邊揮砍民眾車輛，隨後又進入加油站營業室內恐嚇加油站人員，並拿出不明液體潑灑在桌上，警方獲報後趕往現場，呂男拒捕遭到壓制，過程中被自己的刀械劃傷，警方先戒護就醫後，依現行犯逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦。

檢方複訊後，認呂男涉犯《刑法》放火燒燬現有人所在之建築物未遂、恐嚇公眾、同法第恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞而有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准。



