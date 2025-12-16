跟進新北？ 北市議員要求試辦「行人地面警示燈」 交通局允評估

新北在捷運府中站一號出口試辦「行人地面警示燈」。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台中、嘉義、新北陸續試辦「行人地面警示燈(另稱地板或地崁式紅綠燈)」，在行穿線兩端設置LED地磚燈，與行人號誌小綠人同步變色，強化提醒行人通行或停止。台北市議員林杏兒16日在議會交通委員會提案，台北市可於遊客較多之處試辦，交通管制工程處認為，對於交通量較大、路口管制手段複雜的台北市而言，此設施易使民眾誤判及辨識不易；議員游淑慧則說，沒有試辦如何得知到底會不會有前述問題？裁示請交通局尋找試辦地點。

林杏兒說，先前在韓國曾見過，觀光客多的地方有設置，行人晚上可更明確辨別號誌狀態，並決定因應方式。游淑慧提到，目前來看，就是行穿線頭尾設置警示燈，不至於有車輛輾壓的情形，倒是腳踏車會有止滑問題，台北市可參考新北市先以示範方式試辦，例如西門町的徒步區，若無嘗試，怎麼知道會不會有誤判等問題，因此還是可以考慮。

交工處長張建華說明，台北市交通流量大且路口管制手段複雜，若於地面設置警示燈，可能會有誤判及辨識不易的疑慮，也須考慮止滑性、抗壓性、結構性和後續維護成本，會再蒐集國內外資料，進一步評估研議後，回報給議會。交通局長謝銘鴻回應，參考新北市最新試辦狀況後，研議選擇特殊地點評估可行性。

為提升行人穿越路口安全，新北市交通局九月在人潮眾多且密集的捷運府中站一號出口，試辦「行人地面警示燈」，燈殼表面防滑且經耐重壓測試，提供直覺性辨識與安全輔助穿越，讓駕駛人在視線不佳的夜晚或雨天時，能多一道提醒，統計今年9月4日至11月30日，該區域行人事故件數15件，相較去年同期19件，降幅2成1。

新北市交通局專門委員林昭賢指出，府中行人地面警示燈範圍較大，所需燈具數量較多，整體經費約150萬元。設置時可依路口穿越線寬度調整，燈條不一定要全滿，有助於降低成本，未來若推廣至其他路口或區域，價格仍需依實際範圍、燈具數量及安裝環境評估。

關於優缺點，他補充，經現場觀察號誌紅燈轉綠燈，行人起步反應時間縮短，行閃時，行人會加速通過或停止進入路口，然而，該設計也可能讓行人過度依賴，反倒更常低頭，忽略路口安全，地面設施另易受積水、塵土影響功能運作，故需持續觀察，並視經費預算情形評估擴大可行性。

府中站有廿七塊LED地磚，鄰近捷運站側十四塊，行穿線對側十三塊。(記者董冠怡攝)

