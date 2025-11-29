跟進日本「自我藥療」買成藥抵稅？ 財政部3理由反對

財政部以3項理由，反對增列成藥可扣除額。。圖為民眾前往中央健保署洽公。（本報資料照片）

財政部近期研究日本「自我藥療」稅賦優惠制度，其中包含是否增列自我用藥醫療費扣除額，也就是到藥局購買指定非處方藥可以抵稅。但財政部結論以3項理由反對，認為台灣暫時不宜跟進日本，增列成藥可扣除額。

日本醫療費用扣除額分為兩種，其一為「一般醫療費用扣除額」，扣除保險給付及固定金額現為10萬日圓（約新台幣1.75萬），或年收在低於200萬日圓以下，扣除總收入5％後，餘額可列報醫療費用抵稅，扣除上限200萬日圓（約台幣39.36萬元)。

廣告 廣告

另一種就是「自我用藥費用扣除額」，購買政府指定的非處方藥，也就是成藥等，超過1.2萬日圓（約台幣2400元）減除後，餘額可以列報抵稅，上限是8.8萬日圓（台幣1.73萬元）。

財政部研究的是第二種，台灣現行自行購買藥物也可以在醫療費用中列舉扣除額，但僅限由醫師出具須自行購買藥物支出的處方藥，自己到藥局購買成藥、感冒藥等都不行。

財政部研究，日本是一般醫療費用與自我用藥費用扣除額擇一，都須先減除固定金額，且有扣除上限，列舉還要搭配健檢、疫苗接種、癌症篩檢等，方便度未必優於台灣。加上我國的健保制度與日本的醫療制度未盡相同，自我用藥是否適用台灣，仍需由主管機關詳細評估。

綜所稅上，台灣已有44％申報戶免繳稅、適用稅率5％申報戶占36％，近550萬戶、8成民眾是低稅負擔，若放寬向藥局購買藥物，小額支出可列舉扣除，對弱勢家庭、低收入戶並無效益，徒添民眾舉證負擔與稽徵成本。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

每天操2.5小時！陸幼兒園「軍訓式訓練」爆紅 網歪樓：園長單身嗎？

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉