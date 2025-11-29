跟進日本「自我藥療」買成藥抵稅？ 財政部3理由反對
財政部近期研究日本「自我藥療」稅賦優惠制度，其中包含是否增列自我用藥醫療費扣除額，也就是到藥局購買指定非處方藥可以抵稅。但財政部結論以3項理由反對，認為台灣暫時不宜跟進日本，增列成藥可扣除額。
日本醫療費用扣除額分為兩種，其一為「一般醫療費用扣除額」，扣除保險給付及固定金額現為10萬日圓（約新台幣1.75萬），或年收在低於200萬日圓以下，扣除總收入5％後，餘額可列報醫療費用抵稅，扣除上限200萬日圓（約台幣39.36萬元)。
另一種就是「自我用藥費用扣除額」，購買政府指定的非處方藥，也就是成藥等，超過1.2萬日圓（約台幣2400元）減除後，餘額可以列報抵稅，上限是8.8萬日圓（台幣1.73萬元）。
財政部研究的是第二種，台灣現行自行購買藥物也可以在醫療費用中列舉扣除額，但僅限由醫師出具須自行購買藥物支出的處方藥，自己到藥局購買成藥、感冒藥等都不行。
財政部研究，日本是一般醫療費用與自我用藥費用扣除額擇一，都須先減除固定金額，且有扣除上限，列舉還要搭配健檢、疫苗接種、癌症篩檢等，方便度未必優於台灣。加上我國的健保制度與日本的醫療制度未盡相同，自我用藥是否適用台灣，仍需由主管機關詳細評估。
綜所稅上，台灣已有44％申報戶免繳稅、適用稅率5％申報戶占36％，近550萬戶、8成民眾是低稅負擔，若放寬向藥局購買藥物，小額支出可列舉扣除，對弱勢家庭、低收入戶並無效益，徒添民眾舉證負擔與稽徵成本。
看更多 CTWANT 文章
帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」
每天操2.5小時！陸幼兒園「軍訓式訓練」爆紅 網歪樓：園長單身嗎？
韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資都在搶！這「矽光子」連4紅後強勢漲停 股王信驊股價再漲665元...網通股7檔帶頭衝
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（28）日開盤加權指數小漲11.59點至27566.12點，最高上漲202.63點至27,757.16點；截至上午11時45分暫報27,75...FTNN新聞網 ・ 1 天前
15檔年底衝刺股 帶頭跑
2025年進入最後倒數階段，據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，市場期盼年底作帳、作夢行情接棒催油門，帶動加權指數延續反彈格局、年底前再拚新高。法人表示，包括緯創、志聖、亞翔等15檔12月漲率高、法人本周加碼股，將扮演年底前最後衝刺的領頭羊。工商時報 ・ 1 天前
玻纖布「這檔」失控爆量21萬張！盤中狂漲9％ 明年產能有望再增40％～50％
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（28）日是11月最後一個交易日，台股承接多頭氣勢下呈現開高走高的盤勢，截至中午12時30分，加權指數來到27,756.46點，上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法人大逃殺29億！「這玻纖布大廠」卻活下來 法人掃貨3.4萬張、量能噴出24.8萬張...投資人笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（28）日加權指數收在27,626.48點，上漲71.95點，漲幅0.26%，三大法人合計賣超29.52億元。在法人資金推動下，玻纖布...FTNN新聞網 ・ 1 天前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
黃仁勳抵台引爆矽光子狂潮！波若威飆漲停創天價、鴻勁衝3040元 「這些TPU概念股」也跟著大起飛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美股感恩節休市，台股依舊滾燙！今日收盤在台積電(2330)推升下直逼27,626.48點，鎂光燈全部集中在矽光子族群。隨著輝達Rubi...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯準會12月降息預期升溫！外資搶買債券ETF 前15強出爐
FedWatch最新數據顯示，聯準會12月降息機率再回升到84.7%，本周外資在ETF的買超動作，集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等，其中又以群益ESG投等債20+（00937B）買超逾11萬張居冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
誠美材掏空案 昔「股市四大金釵」葉美麗遭判刑7年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 上市公司誠美材（4960）前副董事長，昔日有「股市四大金釵」之稱的葉美麗，被控與郡宏公司董事長林勇任合作，把郡宏公司的庫存品以不合理的高價賣給誠美材的子公司茂豐公司，又用茂豐的錢買下立委蘇震清持有的郡宏股票，掏空誠美材。台北地院今（28）日依犯證券交易法之特別背信等罪，判處葉美麗應執行有期徒刑7年；林勇任應執行有期徒...匯流新聞網 ・ 1 天前
金額比前一期還增加！00918公告最新配0.565元 12／17最後買進日
[Newtalk新聞] 季配高股息ETF大華優利高填息30（00918）今（28）日公告最新一季配息評價結果，每單位擬配發 0.565 元，不僅金額較前期增加 0.045 元，以今日 00918 收盤 22.52 元估算，本季的配息殖利率高達 2.51%。除息日預計在 12 月 18 日，投資人若想參與本次除息，最晚可在 12 月 17 日買進，本次股利將在明年 1 月 13 日發放。 掛牌已三年的 00918 追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918 自成立以來累計配息 10 次，並順利填息 7 次。強大的填息實力，更讓 00918 今年來定期定額戶數成長逾 7 成。若加計此次預計配發的 0.565 元，今年配息金額可望達 2.485 元。 近期，市場高度關注 AI 是否陷入泡沫化，造成台股在 27,000 點上下劇烈震盪。大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，AI 相關供應鏈經歷近 3 年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。 但郭修誠強調，這波下修與 2000 年的「科新頭殼 ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 1 天前
台新新光金前10月稅後純益下調51億至287億元 總座林維俊曝關鍵原因
台新新光金控 (2887-TW) (27) 日晚間重訊公告更正今年 9、10 月合併自結損益，總經理林維俊表示，主因併購新光金後，依 IFRS 9 對新光人壽持有的「零息可贖回債券」重新進行續後衡量鉅亨網 ・ 2 天前
籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘
台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
10月獲利暴增300%！這「光通訊廠」業績升溫 股價連5漲逾27%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導光通訊廠聯亞（3081）受惠於資料中心與高速傳輸需求爆發，營運動能全面升溫。公司近週股價持續走揚，單週大漲逾27%，不過因...FTNN新聞網 ・ 11 小時前