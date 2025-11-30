跟進李有宜退黨！不捨李「被忽略」 朱蕙蓉批黃國昌：沒仁義
[Newtalk新聞]
民眾黨發言人李友宜今（30日）上午宣布退出民眾黨，她原本被看好2026參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，外界解讀恐與民眾黨主席黃國昌派三重蘆洲區主任周曉芸空降有關，而民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉隨後也在臉書宣布退黨，她受訪時直言，這兩年來看到李有宜很努力，卻一直被忽略、慢慢被抹掉，痛批這個黨「非常的沒有仁義」。
朱蕙蓉下午接受媒體聯訪，對於是否退黨一事與李有宜有關，她直言「對」，在2023年選舉期間認識李有宜，她也有幫忙，覺得這個女孩子蠻辛苦，且選得也相當不錯，老實講，不輸給民眾黨中央委員蔡壁如的成績，且李有宜是初生之犢，然後跟綠委林淑芬比較，選得也不錯，之後李選完後也表示還是要繼續耕耘，且也退而求其次說，立委沒選好，但繼續選議員，那時她就覺得，應該要多多的支持李。
被問到是否覺得李有宜有點可惜，不受黃國昌厚愛？朱蕙蓉回應，先不談黃的問題，但這2年確實看見李有宜的孤單、一直被忽略，也沒有資源，她覺得敢講跟不敢講而已啦，她是看在眼裡。
媒體又問，上篇臉書文在批民眾黨雙標，是否與退黨有關？朱蕙蓉回應，有很多前因後果與累積，從她上政論節目後，個人都可以承受，但不能接受的是丈夫離世時，被認為這是「報應」，讓她一直記在心裡，當時全黨都罵她，但該保護黨員時，卻沒人出來講話，讓她一直覺得很不公平，黨裡很多人違紀或做出對黨有損失的動作，結果黨卻沒任何的態度。
隨後，朱蕙蓉提到黃國昌指出，黨主席是任何候選人，只要條件夠，都可依照黨規參選，選贏的人應該要有風度，對同伴、同僚肯定與說謝謝，但顯然是完全沒有。甚至更加明顯去封殺、打壓、排斥對手，可是對手還一直是你的同僚、夥伴，這讓她覺得是不是有點太過無情了？甚至如果要講無義，好像看起來也是。
朱蕙蓉說，接下來很明顯的就是李有宜，李在2024選舉後第二天就說要選三蘆議員，但黃國昌卻在沒任何電話、諮詢與討論，甚至是所謂全民調等過程，就派了人選，好像很明顯，看板什麼都出來了，甚至有活動時，也從來沒請李有宜一起參與，就表示把她給很消聲匿跡、慢慢的抹掉了。
朱蕙蓉直言，如果是這樣的一個政黨，她認為這是非常沒有仁義的，儘管這是李有宜自己的選擇，但她應支持對方。
