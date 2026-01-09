跟進民眾黨助退休警消提告要退休金 國民黨：義務幫忙、藍白合作

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立法院去年1月三讀修正《警察人員人事條例》，提高退休警消所得替代率，但內政部至今仍未編相關預算。繼民眾黨後，國民黨今天也宣布，將協助退休警消年金發起共同訴訟討公道，幫退休警消拿回本該拿到的退休金。

國民黨文傳會主委吳宗憲今表示，民眾黨希望提起團體訴訟，就有合作空間，將來當大家訴訟標的一樣時，會盡量合作，節省兩黨力氣，也讓司法審理時集中在一個庭審理就好，不會浪費司法資源。

吳宗憲說，但每位警察給付義務機關可能不太一樣，將來會依據審定函中給付機關與應給付金額，依政府正式公文決定給付對象，會依據審定函最後結論做出最佳選擇，訴訟有需要，藍白就一起合作。

吳宗憲表示，接下來除了協助退休警消趕快依照退警協會提複審外，也會協助退休警消打一般給付之訴，雙軌並行；律師費部分，國民黨有成立律師團，會負擔部分律師費用，義務性幫忙，這是正義。

吳宗憲指出，請退休警消準備好銓敘部的核定函與退休核定資料，交給當地退警協會，由協會來與國民黨當對口，國民黨會協助大家把該做的事做好，要求政府欠的，要連本帶利歸還。

吳宗憲表示，這陣子很多警察對他「吐口水」，表示警察一輩子為國家犧牲奉獻，甚至因輪班身體都搞壞了，但老了國家卻把他們當免洗筷，退休時得不到應有照顧，社會國家不能沒有公平正義。

吳宗憲說，警察一輩子告訴人民要好好守法，最終卻遇到一個不守法的政府，破壞退休警察與人民對國家信任，還要在寒風中出來抗議，與政府打官司，政府於心何忍？

吳宗憲表示，若有民間企業、公司敢這樣對員工，政府早就出面；但不幸退休警消的老闆是國家，國家就是不甩他們；但警消在職時，遇災難停休值班，如今退休政府怎可一腳踢開？國家會欺負這族群，之後就會欺負其他族群。

吳宗憲更細數，從公糧收購、原民禁伐補償，政府均不依法編列預算，連三讀通過法令也不遵守，就是現在的政府；如今欺負完農民、原住民，再來欺負警消，國家領導人心中沒有任何正義，國民黨就是要站出來。

吳宗憲表示，賴政府政府對美軍購無上限，對美談關稅無底線，對人民卻斤斤計較，應想想民為貴、君為輕的道理。

