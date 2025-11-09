跟進澳洲腳步！丹麥將立法禁止15歲以下兒童使用社群平台

丹麥政府7日宣布達成協議，計劃禁止15歲以下兒童使用社群媒體，此舉將成為歐盟國家迄今為止限制青少年使用社群平台最嚴格的措施之一。此項禁令旨在保護兒童免受數位世界中充斥的有害內容和商業利益影響，並回應社會對兒童過度沉迷網路的擔憂。

丹麥數位事務大臣史泰奇在記者會說明這項禁令。（圖／美聯社）

根據協議內容，部分家長在經過特定評估後，可獲得特別權限允許13歲以上的子女使用社群媒體。丹麥數位事務大臣史泰奇（Caroline Stage）接受美聯社採訪時表示，目前94%的丹麥13歲以下兒童在至少一個社群媒體平台上擁有個人帳號，10歲以下兒童中超過一半擁有個人帳號，情況令人憂心。

「孩子們上網的時間，以及他們在網上接觸到的暴力和自殘內容，對我們的孩子來說風險實在太大了，」史泰奇說道，「科技巨頭是我們擁有的最偉大的公司，他們擁有巨額資金，但他們根本不願意投資於我們孩子的安全，投資於我們所有人的安全。」

史泰奇指出，這項禁令不會立即生效，雖然議會中不同政治派別的議員對此議題持相同立場，但可能需要數月時間才能完成立法程序。「我可以向你們保證，丹麥會加快步伐，但我們不會操之過急，因為我們需要確保監管到位，不給科技巨頭留下任何可乘之機」。

在執行方面，丹麥計劃利用全國性的電子識別系統，並開發年齡驗證應用程式。史泰奇表示：「我們無法強迫科技巨頭使用我們的應用程序，但我們可以強迫他們進行適當的年齡驗證，如果他們不這樣做，我們將能夠通過歐盟委員會強制執行，並確保他們被處以最高可達其全球收入6%的罰款。」

丹麥的做法與澳洲去年12月通過的全球首個禁止兒童使用社群媒體的法案相呼應，澳洲法案將最低年齡設定為16歲，違規平台最高可面臨5,000萬澳元（約102億2,399萬元新台幣）的罰款。這些平台包括TikTok、Facebook、Snapchat、Reddit、X和Instagram等。

在丹麥，94%的13歲以下兒童在至少一個社群媒體平台上擁有個人帳號，10歲以下兒童中超過一半擁有個人帳號。（示意圖／PIXABAY）

丹麥教育部表示：「兒童和青少年睡眠受到干擾，失去平靜和專注力，並且由於成年人無法一直在身邊監督，他們承受著來自數位關係的日益增長的壓力。這種趨勢並非任何家長、教師或教育工作者能夠獨自阻止的。」

歐盟的《數位服務法》已於兩年前生效，該法禁止13歲以下的兒童在社群媒體、影片分享平台以及人工智慧助理上擁有帳戶。多年來，許多社群媒體平台也自行設定13歲的最低年齡限制，並採用各種年齡驗證技術，如TikTok和Meta平台使用自拍照分析和人工智慧技術來判斷用戶年齡。

對此，TikTok透過電子郵件回應表示，他們認同丹麥這項舉措的重要性：「在TikTok，我們始終致力於打造強大的信任和安全記錄，為青少年帳戶預設了50多項安全功能，並為監護人提供適合年齡段的體驗和工具，例如家庭配對功能。」該公司還表示期待在尋求適用於整個行業的統一解決方案方面開展建設性工作。

史泰奇部長最後表示：「我們已經給了科技巨頭們太多次機會，讓他們站出來，對平台上發生的事情採取行動。但他們沒有。所以現在我們將接管方向盤，確保我們孩子的未來安全無虞。」

