跟進澳洲 丹麥明年15歲以下禁註冊社媒帳號

澳洲自10號起，開始對青少年實施社群媒體禁令，禁止16歲以下兒少使用社群媒體，以守衛學童與青少年的身心健康。北歐國家，丹麥，最近也有意跟進。美聯社指出，丹麥這項計畫，最快可能在2026年的年中，正式立法，草案目前已在國會獲得多數黨派支持。此外，馬來西亞、法國、希臘、羅馬尼亞和紐西蘭等國家，也正在考慮，設定兒少使用社群媒體的最低年齡限制。

跟同學一起低頭滑手機，一邊悄聲分享自己的心得。不過丹麥政府，為了保護兒少的身心健康，將在繼澳洲之後，頒布青少年使用社群媒體的禁令。最快從明年中起，將禁止未滿15歲的兒少，使用TikTok、Instagram、Snapchat和YouTube等社群網站。

廣告 廣告

14歲學生 馬蒂森：「幾個月前，美國發生了一起槍擊案，影片在社群媒體上瘋傳，我當時正在上學，然後就看到了，我覺得太可怕了，而且那讓我感到非常難受。」

根據丹麥競爭與消費者管理局今年初的最新統計，丹麥兒少每人平均每天會花費2小時又40分鐘在社群媒體上。丹麥數位事務部長歐森表示，這些社群媒體，靠著偷走孩子的童年與幸福，來謀求利益與發展事業，政府現在要停止這種情況。

丹麥數位事務部長 歐森：「(丹麥)10歲以下的兒少中，將近50%的人，至少擁有1個社群媒體帳號，而13歲以下的兒少，這個比例幾乎達到了98%。」

事實上，歐盟的《數位服務法案》，早在兩年前生效，禁止13歲以下的兒少，在社群平台上註冊帳號。但各會員國並未落實。丹麥有機會成為第1個，落實法案精神的歐盟國家。

丹麥民眾 佩德森：「我認為這是個好主意，因為我覺得，當初給孩子，配備手機和加入社群媒體的時候，他們也許才8歲或10歲而已，大家並未意識到，我們做了什麼，而且我覺得現在的年輕人，也分不清楚，什麼是正常的，什麼是不正常的。」

丹麥政府表示，這項禁令的草案，已在國會獲得多數黨派支持，最快可望在明年年中生效。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│宏福苑大火關懷 艱鉅任務用愛克服

偏鄉教育堅持耕耘 課輔班改變命運

