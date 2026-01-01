跟進澳洲！法國擬禁15歲以下兒少用社群媒體

▲法國計畫仿效澳洲，自2026學年度開始，禁止15歲以下兒少使用社群媒體平台，且禁止在高中校園中使用手機。法國總統馬克宏已多次表態，希望迅速跟進澳洲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 法國計畫仿效澳洲，自2026學年度開始，禁止15歲以下兒少使用社群媒體平台，且禁止在高中校園中使用手機。

根據《衛報》報導，相關法案的草案將送交進行法律審查，並預計於年初在國會展開辯論。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近幾週已多次表態，希望法國能迅速跟進澳洲針對16歲以下族群的社群媒體禁令。該禁令已於去年12月生效，涵蓋的平台包括臉書、Snapchat、TikTok及YouTube。

廣告 廣告

據悉法案草案目前已完成，內容包含兩大措施：禁止15歲以下使用社群媒體，以及在高中校園全面禁止使用手機。法國的高中主要招收15至18歲學生，而手機目前已在小學與國中校園內遭到禁止。

法國當局希望這項社群媒體禁令能於2026年9月正式上路。

為保護未來世代 馬克宏力推社群媒體禁令

法案草案內容指出，立法理由提及「青少年過度使用螢幕的風險」，例如接觸不當社群內容、遭受網路霸凌，以及睡眠節律被打亂等問題。草案強調，有必要「保護未來世代」，避免各種威脅其健全發展、以及在共享價值的社會中共同生活的風險。

本月稍早，馬克宏在一次公開談話中再次強調，他支持對年輕青少年實施社群媒體禁令。馬克宏表示，在澳洲推出禁令後，相關議題已逐漸形成「共識」。他說，「螢幕使用時間越多，學業表現就越差；螢幕使用時間越多，心理健康問題就越嚴重」。

馬克宏解釋說，這就像讓一名尚未學會開車的青少年坐進一輛F1賽車裡，「如果一個孩子坐在F1賽車裡、還發動了引擎，我不希望他去贏得比賽，我只希望他先下車。我希望他先學會交通規則，確保車輛正常運作，並先在其他車輛上學習如何駕駛」。

在澳洲實施禁令後，已有多個國家考慮跟進，包括丹麥（政府希望於2026年推出禁令）、挪威，以及馬來西亞（計畫自2026年起禁止16歲以下使用社群媒體）。這項社群媒體禁令，也是馬克宏在總統任期最後、且國會分裂的政治艱難現實中，試圖形塑個人政治遺產的一環。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

瑞士滑雪勝地酒吧爆炸！上升至數十死、100多傷 警方最新說明曝

東京元旦傳悲劇！父母外出新年參拜 3歲童獨留家中「9樓墜落亡」

因應「急迫作戰需求」！洛克希德馬丁獲3億美元對台軍售大單