跟進澳洲 法國擬9月起「禁15歲以下使用社交媒體」

澳洲禁止16歲以下青少年使用社群平台禁令上月生效。路透社



繼澳洲去年開始禁止16歲以下兒童使用社群媒體，法國有意跟進，一項針對規範兒童與青少年使用社交媒體的草案，未來幾天將提交法國最高行政法院（Conseil d’État）進行法律審查，法國政府希望法令能於今年9月上路，屆時法國可能是繼澳洲後，第二個實施此禁令的國家。

《衛報》引述法國《世界報》和法國資訊電台報導，將提交最高行政法院的草案包括2部分，一為禁止15歲以下兒童使用社交媒體；二為禁止15至18歲學生在高中使用手機（高中以下校園已禁止學生使用手機）。

澳洲上月成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家，禁令涵蓋Facebook、Snapchat、TikTok和YouTube等平台。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數週來多次表態希望法國跟進。

《世界報》報導，這個即將送最高行政法院的草案提及，有必要保護未來一代，以免青少年過度使用電子螢幕，導致接觸不當內容與暴露於網路霸凌風險，或導致睡眠模式紊亂等。

法國總統馬克宏上月在聖馬洛（Saint-Malo）一場談話中明確表示，希望禁止青少年使用社群媒體，「（接觸）螢幕時間越長，學業成績下降得愈多，心理健康問題也越多。」

他也說青少年使用社群媒體，如同讓青少年駕駛F1賽車（一級方程式賽車），「如果一個孩子坐在F1賽車裡，引擎也發動了，我不會希望他贏得比賽，我只希望他下車。我希望他先學交通規則，確保車子運轉正常，然後用別種車子教他開車。」

《衛報》指澳洲實施社群媒體禁令後，包括丹麥、挪威、馬來西亞等國也開始考慮類似禁令。丹麥政府表示今年可以實施禁令；馬來西亞也計劃從今年起對16歲以下青少年實施禁令。

