跟進澳洲！英國擬禁未成年用社群媒體 加強兒童安全保護

英國擬禁止未成年使用社群媒體。（示意圖／unsplash）

英國政府19日宣布，正在考慮一系列強化兒童網路安全的措施，其中包括仿效澳洲針對未成年兒童實施社群媒體使用禁令，並進一步加強校園內手機使用的指引。

根據《路透社》報導，英國政府指出，將蒐集並檢視全球各地的相關證據，評估各項提案的可行性，包括禁止兒童使用社群媒體是否能有效保護兒童，以及若實施該政策，應如何具體執行。

聲明指出，部會首長將前往澳洲進行交流，了解其政策作法。事實上，澳洲於2025年12月成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家。英國政府雖未明確指出擬限制的年齡門檻，但表示正研議「對特定年齡以下的兒童」實施禁令，同時也將強化年齡驗證機制，並檢討現行「數位同意年齡」是否過低。

廣告 廣告

報導提到，相關提案正值全球各國政府與監管機構日益關注兒童接觸社群媒體風險之際，尤其是長時間使用螢幕，對兒童發展與心理健康可能造成的影響。

此外，近期網路上AI（人工智慧）生成內容快速暴增，也進一步加深各界憂慮。本月引發公眾譁然的事件之一，是外界指控特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的Grok AI聊天機器人，曾生成未經同意的性影像，甚至涉及未成年人，引發大眾強烈抗議。

英國政府同步表示，已規劃全面禁止「AI裸體化生成工具」，並同步防止兒童在其裝置上拍攝、分享或瀏覽裸露影像。政府也正在考慮移除或限制可能導致成癮或強迫性使用的社群媒體功能，例如「無限捲動」。

根據英國政府資料，近期正式上路、被視為全球最嚴格之一的《網路安全法》，已使兒童在網路上遇到年齡驗證的比例，從30%提高至47%，同時也讓造訪色情網站的次數減少三分之一。

英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）表示，「這些法律從來就不是最終目標，我們也知道家長仍懷有高度擔憂，因此我已準備好採取進一步行動。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

重拾甜蜜2／為另一半製造手作浪漫 張翰為林利霏編織「夫妻帽」 胡宇威「人肉蛋糕」超搞笑

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥