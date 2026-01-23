跟進澳洲？英國研議16歲以下禁用社群媒體 檢討年齡驗證機制

英國政府正研議是否仿效澳洲限制未成年人使用社群媒體。（翻攝自pexels）

澳洲日前正式實施全球首創的社群禁令，全面禁止16歲以下民眾使用Instagram、Facebook、TikTok、YouTube等主要平台，依規定，若平台業者未確實執行年齡限制，最高可處以4,950萬澳元（約新台幣10.2億元）罰款。英國政府正研議是否仿效澳洲限制未成年人使用社群媒體，上議院日前通過修正案，要求社群媒體平台停止16歲以下用戶使用。

英官員將赴澳取經 評估禁令實際成效

據《路透社》報導，英國政府官員將前往澳洲，實地了解禁止16歲以下青少年使用社群媒體的執行方式與實際成效。英國政府表示，正蒐集全球國際的相關證據，評估禁止親少年使用社群媒體是否真能有效保護身心發展，並同步檢討強化年齡驗證機制，以及現行「數位同意年齡」是否過低。

政府擬全面禁止「AI裸體化生成工具」

英國政府指出，各國普遍憂心兒童長時間接觸社群媒體，對心理健康與成長可能造成影響，近期人工智慧（AI）生成內容快速增加，也進一步放大相關風險。政府已表態，將全面禁止「AI裸體化生成工具」，並考慮限制無限捲動等可能導致成癮的社群設計。

《網路安全法》初見成效 年齡驗證比例提升

此外，英國近年推動的《網路安全法》已初見成效，官方數據顯示，兒童在網路上遇到年齡驗證的比例，已從30%提升至47%，色情網站造訪次數也下降約三分之一。科技大臣肯德爾（Liz Kendall）表示，「這些法律從來就不是最終目標，我們也知道家長仍懷有高度擔憂，因此我已準備好採取進一步行動。」

