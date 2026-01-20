跟進澳洲！英擬限制未成年使用社群媒體 研議校園手機等規範

社群媒體APP示意圖。路透社



澳洲上月成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家後，英國政府週一（1/19）表示，正在考慮採取一系列加強兒童網路安全保護的措施，包括效法澳洲禁止特定年齡以下兒童使用社群媒體，以及加強校園使用手機的規範。

路透社報導，英國政府發聲明表示，將審視來自世界各地建議方案的實證資料，包括評估禁止兒童使用社群媒體的可行性，以及如何確保禁令有效運作。部長等官員亦將訪問澳洲，以借鏡其政策模式。

英國政府雖然沒有提及具體的年齡限制，但表示正在研究「針對特定年齡以下兒童」的禁令，同時將採取強化年齡驗證機制等措施，並調查現行數位合意年齡（digital age of consent）是否過低。

全球各國政府與監管部門正在積極應對兒童接觸社群媒體的風險，以及對其發展與心理健康的影響，近期人工智慧（AI）生成內容的快速擴散加劇上述憂慮。

英國政府指出，已制定全面禁止AI裸體生成工具的計劃，同時致力阻止兒童在數位裝置上拍攝、分享或觀看裸體影像。聲明還表示，正在考慮移除或限制可能引發社交媒體成癮或強迫使用功能，譬如無限滾動功能。

英國政府指出，近期實施的《網路安全法》（Online Safety Act）作為全球最嚴格的安全規範之一，已使兒童遭遇線上年齡驗證的比例從30%提升至47%，同時將色情網站瀏覽量削減三分之一。

英國科技大臣肯達爾（Liz Kendall）表示：「這些法規並非終極目標，我們也知道家長仍深感擔憂。因此，我們準備採取進一步行動。」

