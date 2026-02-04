跟進澳洲？西班牙擬禁16歲以下兒少使用社群媒體

西班牙計畫跟進澳洲，禁止16歲以下兒少使用社群媒體。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）指出，孩子正暴露於不應獨自探索的空間，不能再接受這樣的狀況。

西班牙將推出法案，要求社群媒體管控內容，並將操縱演算法、擴散非法內容定為刑事犯罪。桑傑士也提議建立追蹤網路仇恨言論的系統，並要求社群平台導入驗證年齡的機制。

桑傑士透露，西班牙最快下週將啟動立法程序，同時呼籲其他歐洲國家跟進。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸

