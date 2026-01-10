跟進營午免費？周春米：審慎評估中

屏東縣是否跟進營養午餐免費？縣長周春米昨（十）日表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約四十億元，營養午餐是否免費，需要審慎評估。

全台各縣市的營養午餐免費議題成焦點，目前未跟進營養午餐免費的，有新北市、嘉義縣、嘉義市及屏東縣。

媒體詢問周春米營養午餐是否免費議題？她表示，審慎評估中，因在財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少新台幣約四十億元，其中，包含教育部補助三章一Ｑ、中低收入戶家庭孩子費用、中央廚房維護費等。

周春米說，前年向教育部申請二十五間學校操場進行整建，也無法再補助；縣府編列在今年度預算，希望能加速學校操場整修，光是這些支出就將近六億元，之前很多都是中央協助，現在中央都要地方負擔。

周春米指出，確保財政及相關施政不受影響，營養午餐是否免費在審慎評估當中；另外，大家在檢討營養午餐要不要補助，更應該關注學童是否吃的健康、安全、衛生。