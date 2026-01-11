跟進營養午餐免費？劉和然：政治是一時

▲新北市副市長劉和然逆風不挺營養午餐免費，認為政治可以是一時的煙火，但市政必須是長遠而穩定的耕耘。（圖／翻攝自劉和然臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布學童營養午餐免費，讓許多縣市爭相跟進，對此新北市副市長劉和然則逆風表示，新北有32萬個孩子，46億元如果一次發下去，看起來皆大歡喜，但身為專業行政首長，必須誠實面對選擇的重量，這些錢可以投入特教，多照顧多少慢飛天使？可以用在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？投入數位學習，又能為孩子打開多少通往世界的窗？強調政治可以是一時的煙火，但市政必須是長遠而穩定的耕耘，「新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的」。

對於各縣市跟進營養午餐免費，劉和然說，「教育的選擇，不能只有一種答案」，這幾天很多家長關心營養午餐，自己身為老師、校長出身，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好，但也想多問一句「除了這一餐，我們還能為孩子補上什麼？」

劉和然說，新北有32萬個孩子，每一分教育預算，都是家長的血汗錢，46億元如果一次發下去，看起來皆大歡喜；但身為專業行政首長，必須誠實面對選擇的重量。這46億元投入特教，可以多照顧多少慢飛天使？用在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？投入數位學習，又能為孩子打開多少通往世界的窗？事實是46億元，幾乎等於新北一整年的特教經費，也和一年校舍新建、整建與硬體建設約 50 億元相去不遠。

劉和然說，自己是跑馬拉松的人，知道配速的重要，政治可以是一時的煙火，但市政必須是長遠而穩定的耕耘。自己不會為了政治，草率承諾；但承諾新北的每一分預算，都會用在刀口上。確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源，真正陪著孩子走得遠，「新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的」。

