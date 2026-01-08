跟進營養午餐免費？黃偉哲：北炫富南痛苦

▲台南市長黃偉哲今（8）日痛批新版財政收支劃分法上路後，對台南的財源分配更加不利，「朱門酒肉臭、路有凍死屍」，台北市的揮霍造成其他縣市的痛苦。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 針對近日台北、台中、高雄等陸續宣布將自115學年度、亦即今年9月開學起實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲今（8）日於行政院接受媒體訪問，強調台南市政府將審慎評估自身財政狀況，在充分精算與排序市政優先順序後，再做出政策性決定，也痛批新版財政收支劃分法上路後，對台南的財源分配更加不利，「朱門酒肉臭、路有凍死屍」，台北市的揮霍造成其他縣市的痛苦。

針對媒體詢問台南市若實施營養午餐免費所需經費，黃偉哲說明，台南市約有14萬名中小學學生，若以每名學生每年約1萬元估算，全年經費約需14億元，實際數字仍需進一步精算。他坦言，對財政資源有限的南部縣市而言，這是一項相當沉重的負擔。

黃偉哲痛批，台南財政條件與北部縣市差距明顯，「財政條件優渥的縣市，難道要用這種方式來『炫富』嗎？現在已到了『朱門酒肉臭路有凍死屍』的情況了」，未排富即全面實施福利政策，又要來跟其他縣市炫耀，拿了大把的統籌分配稅款，拿去亂花造成別人的困擾。

黃偉哲強調，營養午餐不是不能免費，而是還有許多更急迫需要處理的市政部分，讓南部的縣市非常痛苦，高雄市已宣布實施相關政策，確實對台南形成壓力，但會好好去思考，預計在今年8月、也就是新學年度開始前，做出政策性決定，中間還有約7個月內，完整評估財政承受度再做決定。

黃偉哲指出，台北市已完成鐵路地下化與捷運建設，如今再推動營養午餐免費；相較之下，南部縣市仍須投入數百億元補齊長期落後的交通與公共建設，卻無法享有相同的財政餘裕，整體結構對南部並不公平，市府先把市政的優先順序排序出來，而不是像有些縣市「得了便宜又賣乖」，自己拿了大把的統籌分配稿去浪費虛擲，讓比較窮困的縣市造成施政的困擾。

黃偉哲呼籲，中央應重新檢討財政收支劃分制度，對財政困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。他強調，市府將於今年8月，也就是115年新學年度開始前，審慎思考並做出負責任的政策決定，在照顧學生與永續財政之間，尋求最合適的平衡。

