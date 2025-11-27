跟進綠營！羅智強提案：公投選前加放一天假

▲民進黨建議，公投前應加放一天假，藍委羅智強跟進提案。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 立法院上周在藍白主導下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復過去的公投綁大選，讓公投與大選投票可以同一天舉行。民進黨雖不支持修法，不過民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱在朝野協商時建議，可以在公投前一天加放一天假，讓大家更能仔細思考公投議題。國民黨立院黨團書記長羅智強響應，也決定提案修法。

羅智強今（27）日受訪說，既然公投與大選目前已合併舉行，民眾對於選舉同樣需要時間深思熟慮。他宣布將正式提案，跟進民進黨「讓大家可以好好想一天」的美意，主張在公投與選舉前一天皆應放假，以符合民進黨當初提出此概念的初衷。

羅智強也諷民進黨，既然有讓民眾多放一天假的美意，就不要「半夜吃西瓜」、在他提案後又反悔反對。他強調，此提案是為了符合民進黨當初要求民眾深思熟慮的初衷，並表示對此給予支持，希望民進黨不要再用這種方式來阻礙民眾行使權利。

