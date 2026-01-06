跟進美軍及盟邦 國防部精進機密標示刪除【無】

即時中心／廖予瑄報導

國防部今（6）日表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」為參考美軍及國際友盟國家的精準核密管理作法，並結合台灣實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求。

國防部指出，從國家機密保護法施行迄今，國軍人員的保密素養與認知，已有相當程度的提升，「處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。」

「新頒精進作法係參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業」，國防部進一步說明，凡是沒有涉及機密的各類公務資訊，民眾也可以依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業已依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，另外，「經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。」

