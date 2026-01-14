跟進蔣萬安加發兼任行政教師獎金? 中市府暫無回應

北市府要加發兼任行政教師獎金，市府暫無回應。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北市長蔣萬安今日宣布公立中小學(含特教學校)兼任行政教師獎金，在教育部核發的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，追溯自去年(2025)年9月起；台中市政府是否跟進?對此，台中市政府表示暫無回應。

台中市長蔣萬安日前宣布國中小營養午餐免費，今日再宣布公立中小學(含特教學校)兼任行政教師獎金，在教育部核發的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，追溯自去年(2025)年9月起。

