跟進賴清德吃日料挺日！林佳龍請客暴點日本干貝刺身慰勞同仁辛勞

林佳龍20日晚間請客吃日本干貝刺身，表達對日本的支持。 圖：翻攝林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，中日關係陷入緊張。中國19日公布禁止日本的水產品進口，賴清德總統20日在社群平台曬出日料午餐，而外交部長林佳龍晚間也跟進，貼出大啖干貝刺身的照片，以實際行動表達對日本的支持。

中國近期發動一系列措施反制高市早苗「台灣有事」的言論，在黃海實彈射擊、停飛對日航班、禁止進口日本水產等。賴清德20日中午透過社群表達對日本的支持，貼出壽司與味噌湯的照片，並特別標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。」該畫面甚至被旅日民眾捕捉到登上東京鐵路螢幕，引發熱烈討論，被視為「總統級宣傳」。

廣告 廣告

林佳龍在立法院受訪時則表示，我國要在此關鍵時刻，支持日本有效穩定局面，他還鼓勵國人購買、食用日本產品時，多打卡上網，展示對日本的支持。20日晚間他也在社群平台貼出照片並寫到：「今晚我請客，慰勞同仁辛勞，暴點一大盤日本干貝刺身挺日本。」​還感謝餐廳老闆娘「放鮭魚卵不手軟！」

民進黨立委王定宇質詢時提到，台灣農產品受到中國阻撓時是日本等友盟國家伸出援手，林佳龍也回應，台灣人民應以實際行動表達對高市早苗及其政策的支持，多到日本去觀光、旅遊並購買日本產品，表達台日友好。台灣鳳梨於2021年遭中國制裁時，已故日本首相安倍晉三在社群平台貼出力挺台灣鳳梨的照片，如今日本已取代中國成為台灣最大的鳳梨出口國。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市一句「台灣有事」引中日交惡擴大！《共同社》：中國暫停進口日本水產

中國人暫停赴日旅遊日人叫好！矢板明夫：注意到生活質感悄悄回來