跟進賴清德！美駐日大使PO北海道帆立貝讚「完美」 狠酸：北京另當別論

中國近日為了抵制日相高市早苗「台灣有事」論，對日本水產祭出禁令，繼我國總統賴清德在社群X上曬出午餐享用來自鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝的照片後，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）20日也跟進貼出他大啖北海道帆立貝的照片，直呼是「完美開胃菜」，狠酸中國：「如果你在北京用餐，那就另當別論了」。

高市早苗日前在議會答詢談到「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論引發中國不滿，中方除了呼籲民眾避免赴日旅遊，還祭出水產禁令等一連串反制措施。美國國務院週四（11/20）首次對此發聲，表達對日本的支持。美國駐日本大使葛拉斯也在X平台發文力挺日本，直言：「脅迫是北京難改的惡習。正如美國力挺日本面對中國上次的水產禁令脅迫，我們這次再度為盟友挺身而出。」

美國駐日大使葛拉斯在社群PO出大啖北海道帆立貝照片。翻攝X

葛拉斯並轉發他在5/1享用日本北海道扇貝的貼文，當時北京同樣也對日本水產祭出禁令，葛拉斯在發文中稱讚新鮮的北海道扇貝，是任何一餐的完美開胃菜，狠酸：「但如果你在北京用餐，那就另當別論了」。

當時葛拉斯喊話中國應解除對日本海鮮的不合理禁令，才能讓中國的食客們親身體驗到日本海鮮的安全與美味，還在最後標註「抵制（日本）海鮮超蠢（#seafoodbansucks）」。沒想到時隔半年，中國又再度禁止日本水產進口，葛拉斯轉發舊文稱：「週四回顧。回想北京上一次禁止進口日本海產的情景。」

事實上，在中國對日本水產祭出禁令後，我國總統賴清德、外交部長林佳龍先後在社群曬出自己享用日本水產，包括鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝、干貝刺身的照片，以實際行動相挺，讓日本網友直呼感動，連參議員梅村瑞穗也貼出「吃魯肉飯配芒果」的照片象徵台日友好，如今美國駐日大使葛拉斯也跟進貼出「北海道扇貝」，表達對日本的支持。

