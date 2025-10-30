跟進鄭麗文？黃國昌喊「有前提下不排斥見習近平」：可以邀請他吃雞排

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌表示自己並不排斥與習近平見面。（資料圖／民眾黨團提供）

前立委鄭麗文當選國民黨主席後，曾表態願意赴中與中共總書記習近平會面。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）也表示，雖然自己仍在中國的黑名單上，但並不排斥與習近平見面。不過，他強調，這當中有一些重要前提需要鋪陳，例如必須保障我方的對等尊嚴，「不要固步自封，賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

黃國昌上午接受網路節目「千秋萬事」訪問，主持人王淺秋問到「若有機會見習近平的話，是否願意？」黃國昌回應，「當然，但有一些重要的前提，包括要怎麼保護自己對等尊嚴，要很謹慎小心鋪排。民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在中國的黑名單上」。

王淺秋追問，若中方釋出善意將黑名單取消，是否會像館長一樣訪中？甚至有機會跟習近平見面？黃國昌說，「當然不排斥，不要固步自封，總統賴清德都可以邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

