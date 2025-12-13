跟進？停砍公教年金三讀 陳永康提修法「增退役軍人年金」

立法院12日三讀通過停砍公教年金，國民黨立委陳永康13日表示，將研擬《陸海空軍軍官士官服役條例》修正以維護國軍退役官士權益，修正重點為退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每3年應予檢討並調增。

陳永康。（報系資料照）

陳永康表示，《陸海空軍軍官士官服役條例》第39條條文修正已於第一會期113年4月26日一讀付委，修正重點為退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每3年應予檢討並調增。他強調，軍人因任務特性不同，要讓國家重視軍人任務特性，不論現役與退役，堅持調薪要同步調整，社會各界應重視軍人全時工作付出的辛勞。

立院三讀通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

針對《陸海空軍軍官士官服役條例》第26、46條條文修正，陳永康指出，內容旨為優惠存款停止調降等條文修正，考量軍人分十年調降項目為優惠存款利息，未涉及所得替代率，因此公教修正通過後，軍人年改應另就其待遇基準通盤檢討，並取得團體共識後再予修正較妥，更能維護退伍軍人權益。

陳永康透露，已多次與國防部、輔導會就維護退除役軍人及眷屬權益舉行法條與執行現況溝通，與行政機關爭取相關權益。他也多次與中央軍事院校退役軍人溝通，並向行政機關說明軍人因任務特性不同其他職業，是以生命捍衛國家生存為宗旨，國家應以最大照護現役與退役軍人，期盼國家能重視退伍軍人因年改在權益上的損失。

國民黨團堅持停砍公教人員退休金年改案，維護公教人員權益。 （圖／中天新聞）

陳永康強調，將於15日與國軍退役各社團代表研討後續推動法條的意見，後續將再與黨團說明，並向立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文報告，軍人年金改革勢在必行，將繼續努力為同袍爭取該有的權益。

