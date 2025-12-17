跟邵雨薇近距離接觸 初孟軒怕冒犯好緊張

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（圖／風暴國際股份有限公司）

《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（17日）正式公開正式預告，電影描述初孟軒飾演的導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，一行人勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想，而在排戲的過程中，初孟軒遇上由邵雨薇飾演的劇場管理者，開始對才華洋溢的邵雨薇傾心。初孟軒坦言，這次與邵雨薇合作，起初其實既緊張又小心，直到邵雨薇私下對他說了一句話：「要學會勇敢。」

初孟軒談到這次與邵雨薇合作，有許多近距離對戲，一開始很小心翼翼，他認為只要涉及表演上有肢體接觸，都需要反覆確認與討論，「會擔心可以做到什麼程度，也希望不要冒犯。」這是對表演和對手戲演員的基本尊重。他在戲外也和邵雨薇聊天拉近距離，兩人談起表演時的感受，邵雨薇和他分享：「你要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧這麼多。」這句話讓他印象深刻，也讓他在後續的演出中，逐漸放下顧慮，更勇敢地投入角色的情感之中，「有什麼想嘗試的，我會先講，但心裡比較放心了。」

隨著正式預告曝光，觀眾也終於能一睹邵雨薇在片中身著戲曲服裝展現的身段與唱腔，最後還有武打片段，這些畫面全都是她為戲苦練的成果，她分享這次挑戰歌仔戲戲曲的心情：「戲曲真的不只是身段，還有唱歌、表情，每一個細節都非常困難。」她也提到，過去曾在作品中接觸過歌仔戲，但真正深入學習後，才發現其中的深度，「當你真的走進這些故事，會發現那些文字很美，曲調帶來的情感會深深打動你。」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（圖／風暴國際股份有限公司）

與邵雨薇一同挑戰戲曲訓練的演員還包括李雪、陳昱廷與顏廷儒，幾位演員也分享各自的練功甘苦，陳昱廷笑說自己「舞蹈細胞不太好」，角色最貼近自己的地方就是「肢體不協調」；顏廷儒則自嘲：「我手長腳長，身段一擺起來很像大蜘蛛，對我來說真的偏難。」

初孟軒則從導演的角度觀察夥伴們的學習狀態，大讚李雪：「她原本就是舞蹈老師，很會數拍子，我只要把動作記起來，就能把拍子跟動作結合，我覺得很棒！」對李雪而言，身段並非難關，反而是「唱歌」成為最具挑戰性的部分。她笑說，因為角色設定是音癡，「我必須先學會一首歌正確的唱法，接著再把它轉換成難聽，這其實也需要練習！」意外成為一大演技挑戰。

《啵Me之我的青春住了鬼》加碼驚喜揭曉，電影主題曲〈等不到的等〉由占星專家、被譽為「國師」的唐綺陽首度獻聲演唱，溫柔而直擊人心的歌聲，為電影增添靈魂層次。《啵Me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

