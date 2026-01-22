跟郭書瑤合照 姚淳耀「下面超突出」羞曝：一直喬角度

姚淳耀劇中「下半身突起」！讓郭書瑤十分吃驚。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》人氣與話題度持續攀升，劇中郭書瑤與姚淳耀的戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，他的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀私下羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。此外還有百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」打賭失敗要吃狗大便，過程也相當爆笑。

在先前劇情中，郭書瑤與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便。郭書瑤劇中急著四處求援，最後更與多年好友姚淳耀表白。正式交往之後，體貼、老實的直男姚淳耀遲遲不進行下一步，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，下半身竟然明顯「突出」。為此，姚淳耀羞認：「現場一直笑場，因為要塞東西進去。」當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」，郭書瑤則笑說拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感，「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑」。

百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原」，但反而讓她更激起自己的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑表示「好險是花生巧克力口味的，還不錯。」而這次挑戰飾演「跨跨跨性別」，要扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，這讓百白開心表示感謝劇組的厚愛，「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了！」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，「我甚至還跟他拍過兩支片耶」。

另外，孫可芳跟詹懷雲感情線也有進展，剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，詹懷雲穿著性感浴袍越靠越近，劇情狂冒粉紅泡泡。孫可芳聊起這段戲，也笑認確實有點害羞，並表示因為詹懷雲也是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實蠻好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。

高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，他狂誇「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，也很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。高英軒也有參考楊祐寧主演經典同志喜劇《17歲的天空》，「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭」，而他也誇讚郭書瑤反應超快，簡直像是自動導航的「噴射機」，「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。

