跟陳大天新婚一個月 劉樸備戰8人團圓飯：滿緊張的

劉樸跟陳大天新婚一個多月。（圖／林俐瑄攝）

陳大天與劉樸日前剛登記結婚，正式升格為夫妻。劉樸今（3）日出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，談起身份轉變，她笑說因為兩人已經同居兩年多，生活節奏變化不大，「還沒有什麼很實際的感覺」，但面對即將到來的農曆新年，兩家人首度要一起同桌吃團圓飯，讓她期待又緊張。

劉樸透露，由於她與陳大天都是獨生子女，過去過年多是各自陪伴父母，今年促成兩家共8人一起吃團圓飯，她笑稱這是一個很好的契機，「比較新奇的是，開始要把長輩的建議納入考量，不能自己想吃什麼就點什麼。」為了這場團圓飯，她特別提前預訂了餐廳、點好雞湯，劉樸表示：「雖然見過幾次面，但大家一起坐下來吃飯是第一次，心情其實滿緊張的。」

劉樸笑說，自己內心還是渴望「儀式感」，會想辦婚禮，而陳大天則展現寵妻一面，一切都尊重她的意見。至於生子的規劃，劉樸還不著急，29歲的她認為可以先緩緩，「我們先把經濟和自己顧好，等身心都更成熟了，才能去面對，生小孩是需要好好思考的事情。」她還幽默地補充，兩人都屬於高挑身材，「我覺得我們的小孩應該會滿高的！」

