跟陳大天新婚1個月！人妻劉樸備戰2家8人第1次團圓飯

新手人妻劉樸出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會。（陳俊吉攝）

陳大天與劉樸去年12月底剛登記結婚，正式升格人妻的劉樸，今（3）日與黃嘉千、方宥心、高慧君、羅美玲、林俊逸、凱爾、那祈等演員出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，談起身分轉變，劉樸笑說因為兩人已經同居兩年多，生活節奏變化不大，「還沒有什麼很實際的感覺」，但面對即將到來的農曆新年，兩家人首度要一起同桌吃團圓飯，讓她期待又緊張。

新手人妻劉樸出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，看起來幸福洋溢。（陳俊吉攝）

劉樸透露，由於她與陳大天都是獨生子女，以往過年大多是各自陪伴父母，今年促成兩家共8人一起吃團圓飯，她笑稱這是一個很好的契機，「比較新奇的是，開始要把長輩的建議納入考量，不能自己想吃什麼就點什麼。」

新手人妻劉樸出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會。（陳俊吉攝）

為了成為新嫁娘後的首次除夕團圓飯，她特別提前預訂了餐廳、點好雞湯，劉樸表示：「雖然之前見過幾次面，但大家一起坐下來吃飯是第一次，心情其實滿緊張的。」

全民大劇團3日舉辦《你好，我是接體員》、《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》聯合開賣記者會。（陳俊吉攝）

劉樸笑說，她想辦婚禮，自己內心還是渴望「儀式感」，陳大天則覺得還好，但也展現寵妻一面，一切都尊重她的意見。至於生子的規劃，劉樸還不著急，表示還沒討論到下一階段，29歲的她認為可以先緩緩，「我們先把經濟和自己的生活顧好，等身心都更成熟了，才能去面對，生小孩是需要好好思考的事情。」她還幽默地補充，兩人都屬於高挑身材，「我覺得我們的小孩應該會滿高的！」一旁的方宥心聽到她才29歲，笑回：「妳還可以再想5年！」已和王為登記結婚3年的她笑說沒人敢催她生小孩，自己沒有想生就順其自然，且她已經41歲，「現在凍卵也來不及了」。

