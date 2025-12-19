跟陳妍希大談姐弟戀！23歲男星爆紅 坎坷身世曝光

中國大陸男星周柯宇近期與陳妍希合作陸劇《狙擊蝴蝶》爆紅。（圖／翻攝自狙擊蝴蝶微博）





中國大陸男星周柯宇近期與陳妍希合作陸劇《狙擊蝴蝶》暴紅，188公分的身高搭配深情的形象，成功擄獲不少粉絲的心，隨著人氣水漲船高，他的身世也被挖出，除了二哥也是短劇男神外，他也有一個坎坷的童年。

除了周柯宇聲勢看漲外，二哥周昊杉隸屬同間公司「嘉行新悅」，同樣也逐漸在影視圈展露頭角，近期因演出直式短劇《人生錄像廳》而備受關注，被封為「短劇男神」，在周柯宇新戲《狙擊蝴蝶》播出時，他也轉發貼文力挺，「來收，周柯宇最好的『李霧』」。

周昊杉為弟弟周柯宇新戲宣傳。（圖／翻攝自周昊杉微博）

不過兩人事業上升之際，坎坷的童年也曝光。據悉，周家共有三兄弟，周柯宇是家中排行最小，小時候父母離異，4歲曾走失、7歲遇到火災受傷，直到大哥投入職場後，一肩扛起照顧弟弟們的責任。直到周柯宇出道後，生父捲入傳銷爭議，大哥才出面澄清，曝光家中私事。



