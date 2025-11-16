跟隨大陸外交部腳步 香港保安局籲赴日港人提高警惕

中日關係因日首相高市早苗涉台發言持續緊張，大陸外交部14日發布通知，「提醒中國公民近期避免前往日本」，香港保安局隨後跟進稱，因應大陸外交部提醒，呼籲計劃赴或已在日本的港人應提高警惕。

大公文匯報導，香港特區政府保安局外遊警示網站的日本頁面在15日更新安全資訊，同時，頁面針對日本的安全信息亦包括日本北部多地自10月起發生野熊襲擊事件，造成人命傷亡；以及東京都千代田區7月31日發生襲擊事件，導致兩名中國公民嚴重受傷等；另外亦有多則關於自然災害的安全信息。

香港保安局表示，因應大陸外交部近日就中國公民前往日本而發出的提醒，局方已更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，以及留意在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。

香港保安局稱，目前對日本福島第一核電站附近區域發出的黃色外遊警示仍然生效，日本其他區域則沒有外遊警示；強調會繼續密切留意日本的情況，如有進一步消息，會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布最新情況。

日本觀光廳統計，中國大陸遊客約佔日本外國遊客總數四分之一，今年前九個月，中國遊客赴日旅遊已將近750萬人次。而大陸航空公司為響應大陸外交部對日旅遊示警，也已宣布赴日旅遊免費退改機票政策，大陸媒體報導，已有大陸民眾退了赴日旅遊機票。

