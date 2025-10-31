跟隨林口發展20年加茂「帝一院」公開 邱志揚：房價要跌不易！

加茂建設董事長邱志揚認為，現在成屋銷售反而有利於預售，因為買成屋的人，就是真正要買的人，來看房子不只是喜歡，同時也已經準備。（圖／林榮芳攝）

深耕林口20多年的加茂建設，近期於林口推出先建後售案「帝一院」，總銷30多億元，董事長邱志揚也是桃園市不動產開發公會榮譽理事長，他表示，政府幾波打炒房，讓全台建商「哀號遍野」，很多人期待房價大跌，「但房價跌也不會有人要蓋房子，土地、營建成本高，房價要怎麼降？」台灣50年房子占一半以上，都等著換屋，「房價要跌不容易！」

加茂建設每3、4年才推一案，且皆採先建後售，近期「帝一院」成屋案正式公開。（圖／林榮芳攝）

邱志揚表示，即便房市還受限央行打炒房政策，但目前已有放寬走勢，選舉又即將到了，對明年房市看法相當樂觀。另外，對房子有需求的還是會出來，現在市場已慢慢起色，他認為建築業應該還是要多一點自由發展的空間。

廣告 廣告

「帝一院」於近日正式公開，邱志揚表示，加茂建設成立40年以上，於桃園發跡，20多年前看準林口發展潛力，選擇將資源重壓林口，推有多個「帝」系列建案，跟著林口一起發展，近期完工落成銷售中的「帝一院」，為加茂在林口的第6案。

隨時代演進，林口有多個國家重大建設，除了舊有的龜山工業區，還有華亞園區、郵政園區、林口行政園區、媒體及新創園區，產業進駐、交通便利、商圈也逐步成熟，對促進林口發展有很大助益。

邱志揚回憶，從進林口推案時，房價一坪14、15萬元，現在已經跑到6字頭，林口房價是經過循序漸進，花了20年時間，不像有些重劃區房價是跳躍式的漲幅，即使今天景氣不好，林口要回檔也差不了多少。

加茂「帝一院」基地面積1706坪，規劃地上10、12層，地下2層建築，坪數規劃31、46、58坪，2、4房，總戶數116戶住家，每坪開價60~63萬元。基地距離機捷A9站、三井Outlet生活圈都在10分鐘內，與南勢、新林雙語小學為鄰，鄰近的南勢完全中學今年正式招生。

邱志揚表示，全案戶戶雙陽台、雙面採光，通風與隱私達到平衡。早鳥已經出售20戶，成交總價2200~3700萬元。

邱志揚分析目前林口房市客源，除了20年前買林口的老住戶，房價漲了，家中成員也多了，希望換房外；也有一部分是附近的園區人，因工作關係而遷入林口；此外，林口共有3個國際學校，以及一個私立康橋學校，因此也有不少是為了孩子學區而搬到林口。

前幾年房市很熱，很多建商用「總價回推格局」規劃產品，結果坪數變小、品質打折。加茂建案多採先建後售，每隔3、4年才推一案，做完一案再推一案，反成為優勢。

邱志揚分享，多年前也曾做過預售，當時賣很好賣7成，一坪賣14萬元，結果交屋時一坪跌到12萬元，客戶都要退，發現問題很多，覺得先建後售比較單純，也不用客變，把心力專心放在蓋好房子上。

而且他也觀察，買成屋的人，就是真正要買的人，來看房子不只是喜歡，同時也已經準備，因此對「帝一院」接下來的銷售相當有信心。

邱志揚也提到，現在他已經不以獲利為第一優先，蓋房子只為興趣，希望讓客戶買到的是看得到、摸得到的「好房子」，所有建築細節都在眼前，成本比較高，也很辛苦，但覺得值得。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜

粿粿遭控婚內出軌 律師嘆「最輸的人是他」：王子選擇保護了自己