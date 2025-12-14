「跟隨祢的光」梁淑茹信仰畫展 在社頭六次元咖啡開展

wm20251213184828756500

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】藝術創作者梁淑茹以「跟隨祢的光」為題，將三十餘件以信仰耶穌基督為源的作品，於社頭鄉六次元咖啡藝廊展出。展中多數作品以《詩篇》經文為名，透過逐光、尋光、織光、迎光、築光與凝光等六大主題意象，邀觀眾在畫作裡感受虔誠的基督教信仰與一顆寧靜淡泊的心。

梁淑茹一路走來始終與藝術相伴，從大葉大學造型藝術設計系畢業後，工作雖多與藝術相關—策展、博物館支援及文創工作，但她始終難以割捨對創作的熱情。她表示，自己在生命低潮時刻皈依基督，其後信、望、愛成為支撐她跨越黑暗的力量，也成了繪畫裡反覆出現的主題與光源。畫面中的光，不僅是視覺意象，更是她在信仰中找到的希望與安慰。

將日常生活中唾手可得的物品變成藝術創作媒材，梁淑茹的巧思創意成就個人獨特風格。（圖／記者周厚賢攝）

本次「跟隨祢的光」展覽作品題材廣泛，梁淑茹從象徵跟隨主光芒的羔羊，到非洲部落兒童的純真面容，再到她日常所見的奇異天空景象；創作者以水彩、油畫與多媒材混合技法，細膩而豐富地詮釋生活中被信仰照亮的片段。策展方向強調「以詩篇為經、以光為路」，讓觀眾在字裡行間與畫面色塊間，體會聖經文字所傳遞的無所不在光明。

再不起眼的事也都能有意想不到的創作靈感，梁淑茹的攝影創作在生活中感受主賜的恩典。（圖／記者周厚賢攝）

六次元咖啡總監陳明世表示，本次邀請梁淑茹老師參展希望為地方藝文注入溫和而堅定的信念力量，讓走進咖啡藝廊的民眾不只是欣賞畫作，也能在靜觀之中獲得心靈的安頓。梁淑茹也期盼藉由創作與分享，讓更多藝術朋友從聖經與日常經驗的交會中，看到「跟隨祢的光」如何在看似平凡的生活裡帶來轉機。