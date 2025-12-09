跟隨蔡英文10年！前機要張祥慧日前辭世...自2014車禍臥床昨低調辦告別式

前總統蔡英文的機要張祥慧因2014年遭機車衝撞，導致腦部重創臥床多年，日前辭世並於昨（8日）舉行告別式。張祥慧從蔡英文出任陸委會主委時即擔任機要，一路跟隨蔡出任行政院副院長、民進黨主席，是相當親近的核心幕僚，兩人的好關係從陸委會時期就能窺探一二。

據了解，張祥慧與蔡英文同為英國倫敦政經學院校友，她返台後進入政府國貿系統，專門處理對外談判，兩人則是在蔡英文擔任公平交易委員會委員時相識。

而2000年政黨輪替後，蔡英文出任陸委會主委，張祥慧也開始擔任她的機要。當年蔡英文出任陸委會主委，初期並不適應與媒體互動，因此張祥慧常陪同出席，專跑陸委會與民進黨的記者多數與她熟識。



據報導，有一次，蔡英文在聯合辦公大樓與記者聊天，有人問她平時最愛吃什麼，蔡英文一時答不出來，遂轉頭問張祥慧：「我喜歡吃什麼？」足見兩人忽略上下屬關係後，彼此擁有好交情。



張祥慧從蔡英文後來出任行政院副院長、民進黨主席，一路以來都是她身邊極為親近的核心幕僚，不料於2014年6月23日，張祥慧在當時小英基金會所在地附近，遭一輛疾駛的機車衝撞，造成腦部重創，後來長年臥病在床。



日前張祥慧逝世，昨日也舉行了告別式，對此蔡英文辦公室與相關人士都相當低調。

(圖片來源：蔡英文臉書)

