跟霍建華10年朋友變夫妻！林心如：沒想過在一起 鬆口擦出愛火關鍵

娛樂中心／蔡佩伶報導

林心如透露沒想過跟霍建華在一起。（圖／翻攝自微博）

女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如在中國綜藝節目裡，坦言一開始沒想過會跟霍建華在一起，瞬間惹得主持人好奇兩人最終定情的關鍵。

林心如在陸綜《再見，愛人》被問到跟霍建華在感情方面是否有磨合過程，她表示其實兩人當了10年的朋友，「一開始也沒想過會在一起」，不過她提到能夠跟異性維持那麼久的友誼，肯定心中都有欣賞對方的成分存在，表示她跟霍建華可能是在某個契機點上「不知怎樣就對上眼了」。

至於誰先看上誰的，林心如坦言「不知道」，幽默表示當初跟霍建華同在北京拍戲，彼此有較多的接觸機會，認為也許是聊天過程「聊出火花來了吧」，一席話瞬間笑翻所有來賓，而相關片段也引起網友討論，「慢慢了解的感情真的太讓人羨慕」、「他們結婚也給我嚇一跳來著」。

林心如透露跟霍建華可能是聊天聊出火花。（圖／翻攝自微博）

