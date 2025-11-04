跟青鳥瞎起鬨？卓榮泰喊這句 他：向俄宣戰

▲行政院長卓榮泰今（4）日狠酸，「那個認為他（蒲亭）不是獨裁的人，有獨裁的心態」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文在《德國之聲》專訪中語出驚人表示，「蒲亭並不是獨裁者」，引發社會譁然；行政院長卓榮泰今（4）日更是狠酸，未經人民普選、且能長期擔任一國元首的，完全不是民主選舉該有的結果，「那個認為他（蒲亭）不是獨裁的人，有獨裁的心態」。對此，媒體人「文翔政論」今日表示，我國行政院長卓榮泰輕易去定義他國領袖為獨裁者，是相當躁進，甚至幼稚的做法，「作為國家政治領袖，這是一種國際戰略、政治路線的抉擇，不是跟鄉民起鬨就好的鬥嘴。」

廣告 廣告

「文翔政論」今日在臉書發文表示，鄭麗文接受德國之聲訪問說「蒲亭不是獨裁者，是民選出來的領袖」，這句話被青鳥逮到，集體高潮瘋狂炒作。

「文翔政論」指出，社會對於「獨裁者」的判斷，每個人心中都有一把尺，爭論這沒意義，然而，行政院長卓榮泰卻跟進，說「認為他不是獨裁的人，有獨裁心態」，這可非同小可了，這等於是我們國家行政首長公然去挑釁俄羅斯，人家還在台北有設代表處。

「文翔政論」續指，每個國家的文化歷史政治發展造就了不同國家現在的制度，每個國家也都存在著瑕疵；獨裁有時候「很主觀」，當你的立場與當今領袖站同一面時，你會希望他權力越大越好，反對聲音都該死，而作為被打壓的一方，你自然會認為當權者都在搞獨裁；過去還有段時間，人們還信伏爾泰那句「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，現在社群激化了對立，變成「我不同意你的觀點，你給我閉嘴」。

卓榮泰直指蒲亭「獨裁」！他示警：是很嚴重的政治動作

「文翔政論」強調，蒲亭到底獨裁還是不獨裁，老百姓茶餘飯後吵一吵就算了，他國事務，不過，當我們行政院長講明了蒲亭就是獨裁時，這意義可不同了，等於我們明確要定義俄羅斯領導人是獨裁者，這是很嚴重的政治動作，有時候相當於挑釁甚至宣戰了，「俄羅斯在台北有設辦事處，台灣也一直有跟俄羅斯進行石化方面貿易，這句話講下去是要兩邊斷絕往來嗎？」

「文翔政論」痛批，更不用說，連澤倫斯基都知道，他在打俄烏戰爭，需要中國幫忙說服或是至少不要支援俄羅斯，頻頻隔空對中國示好，必須聯中制俄，「反過來講，台灣面對中共威脅，我們的執政者都沒想過聯俄制中？請普丁提醒一下習近平別衝動？俄羅斯有侵犯到我們什麼？我們需要指著人家領導人鼻子罵獨裁？」

貼「獨裁」標籤有政治目的！他揭事實：台灣沒那麼反獨裁

「文翔政論」直言，指著某國說他獨裁，這是國際戰略攻防上常用的技巧，通常都有政治目的，甚至是想宣戰；美國跟歐洲在以哈衝突中就有截然不同的選擇，歐洲選擇站在巴勒斯坦這方，歐洲與許多反以色列國家，痛罵納坦亞胡搞種族滅絕，但以色列卻依舊是美國所謂「民主盟友」，對一個國家採取什麼態度，幾乎是顯現目前該國的戰略路線。

「文翔政論」表示，「再比如我們的邦交國，近年來我們喜歡用『價值相近』、『民主盟友』，但講白了點，就是「還願意跟我們做朋友的」，管你什麼制度其實都會收；已經死掉的前利比亞獨裁者格達費，以前跟台灣就很好，陳水扁的麻吉，跟馬英九一起做過伏地挺身的前甘比亞總統賈梅，也是獨裁者，這些國家雖然都斷交了，這也顯示我們也不是那麼挑，不是真的那麼反獨裁。」

「文翔政論」狠酸，「遠的不說，現在的邦交國有比較好嗎？海地現在整個國家亂成一團幾乎被黑幫給把持，史瓦帝尼也還是個王權國家，就算有議會跟總理，國王權力還是一把抓，其實就是標準的君主專制國，這樣算『民主盟友』嗎？」

「文翔政論」最後表示，蒲亭、鄭麗文的行為跟言論是否正確，每個人心中都有一把尺，大家就各自去辯論無所謂，「然而，我國行政院長卓榮泰輕易去定義他國領袖為獨裁者，卻是相當躁進，甚至幼稚的做法，要知道，以前記者問川普，蒲亭是不是獨裁者時，川普說，他不會輕易使用這個詞，但川普卻罵澤倫斯基是獨裁者，顯然，誰是不是獨裁者，作為國家政治領袖，這是一種國際戰略、政治路線的抉擇，不是跟鄉民起鬨就好的鬥嘴。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

驚呆了！漳州「賴氏家廟」秘書長長相曝光 館長：血緣不會騙人

藍營「羊群變獅群」？邱毅分析鄭麗文舉動 驚呼：是要真幹了！

民進黨超崇拜中共？蔡正元揭1事實 驚呼：是正牌中共同路人