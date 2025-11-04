跟韓流拼了！文策院三箭齊發 砸15億打造國際影視IP生態系
財經中心／師瑞德報導
影視產業發展靠什麼？答案很簡單：錢和好團隊。就在今年TCCF創意內容大會開幕首日，文策院就端出三項大菜：兩支新基金、一間新公司，總資金加起來超過15億新台幣，並集結來自韓國CJ ENM、日本極東電視、TVBS、遠傳電信等國內外重量級夥伴，就是要讓台灣的影視IP，不只拍得出來，還要賣得出去、紅到海外！
首先，規模最大的就是「台韓娛樂文化內容基金」，總額高達9.6億元，由韓國娛樂巨頭CJ ENM Hong Kong、文策院、TVBS、遠傳電信共同成立。這支基金主打「雙引擎」策略，一邊投資電影、電視劇、演唱會等台韓合製內容，另一邊整合雙邊媒體與平台資源，協助內容行銷、發行到海外市場。CJ ENM也強調，這筆基金就是要結合韓國的製作經驗與台灣創作者的創意，一起打造能在國際舞台發光的亞洲內容。
第二支基金則是「遠樂文創基金」，由遠傳旗下遠播文創與文策院聯手投資，金額為6億元。這支基金專注台灣在地內容，包括影視與音樂兩大領域。影視部分會優先選擇具備國際合製潛力、海外資金參與、或國際平台合作機會的戲劇、電影、綜藝專案，幫助提升品質、提高曝光；音樂方面，則結合科技，鎖定大型演唱會與音樂節IP，創造更多線上線下整合的體驗，讓台灣的音樂能走得更遠、被更多人看到。
除了兩支基金之外，文策院也與犀利資本、日本株式會社極東電視合資成立新公司「集集創造娛樂」。這間公司不是只做內容，而是要從IP的源頭孵化開始，培育人才、開發故事、參與製作與投資，打造「一條龍」的IP全生命週期生態系。簡單說，就是讓每一個內容不只是一部戲，而是一個可以延伸成動畫、電影、舞台劇、商品的長期資產。
文化部長李遠也親自出席站台。他直言，自己有影視從業背景，很清楚「沒有錢，什麼都做不出來」，所以一上任就爭取第二個國發基金百億元投入文創產業。這次的兩支基金與新公司，是政府推動「文創產業國家戰略化」的重要一步，也希望能透過制度化的資金投入方式，讓台灣影視產業不再只是靠個人衝、憑熱情做，而是有資源、有制度、有出口。
文策院董事長王時思則說，這是一個「文化內容冒險者的時代」，內容產業正在劇烈變動，要走出去、要打國際，最重要的就是要「組隊」。這次透過與韓國、日本等夥伴的合作，就是台灣組隊的一大步。
遠傳總經理井琪也提到，剛好這個月是「friDay影音」十週年。遠傳從過去內容採購平台，轉型成為內容投資方，希望能把好的台灣原創IP推到國際市場。這次與文策院共同設立基金，就是希望集結志同道合的夥伴，把過去累積的產業經驗與網路平台優勢，轉化為推動內容產業的動力。
未來這三支箭將從不同面向：資金、製作、國際發行、人才培育與IP開發，一起協助台灣的內容產業升級。從「說好台灣故事」這句話真正落實成：拍得出來、賣得出去、做得長遠。
療癒系爆擊！超可愛手遊 《卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》12／2上線
大樂透連14槓太殘念！頭獎上看5.6億 全民集氣11/7再拚一波
鴻海不只做iPhone！攜手馬偕、祥寶拚智慧長照 AI穿戴裝置醫療新革命
來打臉了！亂喊升到28元的全翻車 央行：新台幣3個月貶6.7%
