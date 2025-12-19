跟風冬至進補？實熱體質勿過補 四神湯溫潤適合多數人





【NOW健康 吳思奕／新北報導】12月21日是二十四節氣中的冬至，許多民眾會選擇在這一天進補養生。1名35歲的陳小姐定期在台北慈濟醫院中醫部調養身體，近日卻因為臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等問題令她困擾不已。台北慈濟醫院中醫部中醫師廖振凱在詳細問診後，發現陳小姐為了迎合冬季進補的習俗，連日食用含麻油、薑母等補湯，但她本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。後來予以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後陳小姐的症狀便獲得明顯的改善。



虛寒與實熱體質大不同！前者可溫補 後者不宜過補



冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補。特別是每個人的體質不同，補法也應該有所區別。廖振凱說，中醫臨床將體質分為多種類型，就「虛寒」與「實熱」這兩類來說，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等情形，一般情況通常不需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。建議實熱體質的民眾若想進行養生調理，可選擇白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱指出，進補若沒有考量到個人體質，反而可能導致相衝，造成上火、失眠、便祕等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，在進補前更應小心謹慎，若未經醫師評估就隨意進補，可能影響病況控制，甚至加重病情。至於兒童則應依年齡與身體狀況調整，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當的調理與治療。例如因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，協助身體逐步恢復平衡。



四神湯性質平和、溫潤不燥 適合多數人冬季日常調養



整體而言，進補不應盲目跟隨習俗，而是根據個人體質適度調整，才能真正達到養生的目的。民眾在進補前應先了解自身體質，若有疑慮，建議至中醫門診由專業的中醫師進行評估，切勿輕信偏方或自行進補，以免影響健康，也才能安心度過冬季。以下推薦性質平和、溫潤不燥，適合多數民眾食用的「四神湯」作為日常調養選擇，讓民眾在冬季也能安心進行養生保健：



【簡易食譜DIY】溫補四神湯



▸材料： 山藥、茯苓、芡實、蓮子等適量（另可依喜好添加薏仁）、薑片2～3片、清水、鹽巴。



▸作法： 將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗後備用。鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30～40分鐘。再加入山藥與薑片續煮至食材變軟。最後以少許鹽進行調味，即可食用。



▸功效： 此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。



